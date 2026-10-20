塞浦路斯总统尼科斯·赫里斯托祖利季斯表示，能否就塞浦路斯问题举行更广泛的会议，将取决于在联合国和欧盟主持下并行开展的外交努力。他是在与土族塞浦路斯人领导人图凡·埃尔许尔曼会面后作出上述表示的，Cyprus Mail报道。

赫里斯托祖利季斯表示，联合国秘书长个人特使玛丽亚·安赫拉·奥尔金访问期间就未来谈判内容和方法进行的讨论，以及欧盟外交接触的结果，将是关键。他称，周二举行了一场有欧盟参与的重要会议，但没有说明是否指土耳其外交部长哈坎·菲丹与欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔的会面。

与联合国的进一步接触

赫里斯托祖利季斯称与埃尔许尔曼的交谈良好，并表示双方将大部分时间用于讨论实质性问题和谈判方法。他说，双方都提出了问题并要求作出说明；讨论将在奥尔金访问期间继续进行，访问预计于10月29日开始。

这名联合国代表的访问安排包括分别与两位领导人会面，以及定于11月9日举行的三方会晤。塞浦路斯总统表示，他准备在有需要时尽可能频繁地与奥尔金会面，并不排除如果联合国调解人认为有必要，提前举行联合会面的可能性。

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关于过境点的提议

赫里斯托祖利季斯还表示，他正等待对希腊族塞浦路斯一方部分建立信任措施倡议的回应。在提交的19项提议中，据他所说，约有六或七项至今尚未得到回应，其余已被拒绝。他补充说，拒绝一项提议并不意味着不能再次将其提交讨论。

关于开放新的过境点，总统表示，他提交了两个替代方案：其中一个被拒绝，另一个仍在审议中。埃尔许尔曼要求作出进一步说明，预计将在下一次会议上作出答复。赫里斯托祖利季斯强调，开放皮罗伊-阿希耶努过境点是一项原则性要求。

双方还讨论了环境和文化遗产领域的倡议。总统表示，埃尔许尔曼对在两个社群之间交换文化文物的提议作出了积极回应，这使得可以开始交换相关清单。

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