Prezydent Cypru Nikos Christodoulides oświadczył, że możliwość przeprowadzenia szerszego spotkania w sprawie cypryjskiej będzie zależeć od równoległych działań dyplomatycznych pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Powiedział to po spotkaniu z liderem Turków cypryjskich Tufanem Erhürmanem, informuje Cyprus Mail.

Według Christodoulidesa kluczowe będą rozmowy o treści i metodologii przyszłych negocjacji podczas wizyty osobistej wysłanniczki sekretarza generalnego ONZ Maríi Ángeli Holguín, a także wyniki kontaktów dyplomatycznych UE. Poinformował, że we wtorek odbyło się ważne spotkanie z udziałem Unii Europejskiej, ale nie sprecyzował, czy chodzi o spotkanie ministra spraw zagranicznych Turcji Hakana Fidana z przewodniczącym Rady Europejskiej Antóniem Costą.

Dalsze kontakty z ONZ

Christodoulides określił rozmowę z Erhürmanem jako dobrą i zaznaczył, że strony poświęciły większość czasu kwestiom merytorycznym oraz metodologii negocjacji. Jak powiedział, obie strony zadawały pytania i prosiły o wyjaśnienia; rozmowy będą kontynuowane podczas wizyty Holguín, która ma rozpocząć się 29 października.

Program wizyty przedstawicielki ONZ przewiduje odrębne spotkania z dwoma liderami, a także spotkanie trójstronne zaplanowane na 9 listopada. Prezydent Cypru oświadczył, że jest gotów spotykać się z Holguín tak często, jak będzie to konieczne, i nie wykluczył wcześniejszego wspólnego spotkania, jeśli mediatorka ONZ uzna je za potrzebne.

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Propozycje dotyczące punktów przekraczania granicy

Christodoulides poinformował również, że czeka na odpowiedź na część inicjatyw strony greckocypryjskiej dotyczących środków budowy zaufania. Z 19 przedstawionych propozycji około sześć lub siedem, jak powiedział, wciąż nie otrzymało odpowiedzi, a pozostałe odrzucono. Dodał, że odrzucenie propozycji nie oznacza, iż nie można ponownie przedstawić jej do dyskusji.

W sprawie otwarcia nowych punktów przekraczania granicy prezydent powiedział, że przedstawił dwa alternatywne warianty: jeden z nich odrzucono, a drugi jest nadal rozpatrywany. Erhürman poprosił o dodatkowe wyjaśnienia i oczekuje się, że udzieli odpowiedzi na następnym spotkaniu. Christodoulides podkreślił, że otwarcie punktu przekraczania granicy Pyroi-Athienou jest wymogiem zasadniczym.

Strony omawiały również inicjatywy w dziedzinie środowiska i dziedzictwa kulturowego. Według prezydenta Erhürman pozytywnie zareagował na propozycję wymiany artefaktów kulturowych między dwiema społecznościami, co umożliwia rozpoczęcie wymiany odpowiednich wykazów.

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