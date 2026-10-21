В Польше президент Кароль Навроцкий сохранил первое место в октябрьском рейтинге доверия к политикам, составленном Центром исследования общественного мнения CBOS. Ему доверяют 53% опрошенных — столько же, сколько в сентябре. Недоверие главе государства выразили 34% респондентов, что на один процентный пункт меньше, чем месяцем ранее.

О результатах опроса сообщает RMF24. Второе место занял вице-премьер и министр иностранных дел Радослав Сикорский: ему доверяют 44% опрошенных, на один процентный пункт больше, чем в сентябре. Доля тех, кто не доверяет Сикорскому, сократилась на три процентных пункта — до 32%.

Кто вошел в первую пятерку

Третьим в рейтинге стал вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш с 42% доверия. В то же время его результат снизился на три процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем, а недоверие к нему выразили 32% респондентов.

Премьер-министр Дональд Туск занял четвертую позицию: ему доверяют 36% участников опроса, а не доверяют 51%. Пятым стал мэр Варшавы Рафал Тшасковский с показателем доверия 35%; недоверие к нему заявили 45% респондентов.

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За ними расположился вице-спикер Сейма и лидер Конфедерации Кшиштоф Босак — 34% доверия. По 29% опрошенных доверяют Вальдемару Журеку и маршалу Сейма Влодзимежу Чажастому.

Самые высокие показатели недоверия

Наибольшее недоверие среди включенных в исследование политиков имеет председатель партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский — 60%. Далее идут Гжегож Браун с 59%, бывший премьер-министр Матеуш Моравецкий с 54%, Пшемыслав Чарнек с 52% и Дональд Туск с 51%.

Опрос CBOS проводился 1–11 октября на выборке из 1028 человек. 60,7% интервью были проведены лично, 25,3% — по телефону, еще 14% — через интернет.

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