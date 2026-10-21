Во Франции профсоюзы призвали провести всеобщую забастовку 5 ноября после того, как их переговоры с премьер-министром Себастьеном Лекорню завершились без договоренностей. Глава профсоюза CGT Софи Бине заявила, что правительство не предложило новых шагов и не учло требования работников, сообщает RMF24.

Требования профсоюзов

Представители профсоюзов требуют от властей конкретных и неотложных решений в ответ на высокую стоимость жизни. По словам Бине, проблема заключается не в гневе, который люди выражают во время протестов, а в политике, вызывающей этот гнев.

Она отметила, что призыв к забастовке 5 ноября является совместной инициативой нескольких главных профсоюзных объединений. Глава CGT также призвала сделать акцию как можно более масштабной.

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Демонстрации 24 октября

Бине также призвала членов профсоюзов присоединиться к демонстрациям, назначенным на 24 октября. Об участии в них уже заявила протестующая молодежь. Координационная группа участников предыдущих протестов назвала эти акции вторым этапом демонстраций; на ее сайте появилась информация о нескольких десятках мероприятий.

В прошлую субботу по всей Франции прошли акции против высокой стоимости жизни, во время которых произошли беспорядки. Профсоюзы считают, что эти инциденты не должны отвлекать внимание от социально-экономических требований протестующих. Правительство, в свою очередь, называет приоритетом восстановление порядка на улицах. Лекорню заявил в парламенте, что восстановление порядка является предварительным условием для всего.

После встречи Бине сообщила, что премьер пообещал встретиться с организациями лицеистов, однако не назвал дату такой встречи.

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