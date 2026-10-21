法国工会呼吁于11月5日举行全国大罢工——RMF24

法国工会呼吁于11月5日举行全国大罢工，此前它们与总理塞巴斯蒂安·勒科尔尼的谈判未能达成协议。CGT工会主席索菲·比内表示，政府没有提出新的措施，也没有考虑到工人的诉求，RMF24报道。

工会的诉求

工会代表要求当局针对高生活成本作出具体且紧急的决定。比内表示，问题不在于人们在抗议中表达的愤怒，而在于引发这种愤怒的政策。

她指出，11月5日罢工的呼吁是多个主要工会联合会的共同倡议。CGT负责人还呼吁使此次行动尽可能扩大规模。

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10月24日的示威活动

比内还呼吁工会成员参加定于10月24日举行的示威活动。正在抗议的年轻人已宣布将参加。此前抗议参与者的协调小组称这些活动为示威的第二阶段；其网站上已出现数十场活动的信息。

上周六，法国各地举行了反对高生活成本的抗议活动，期间发生了骚乱。工会认为，这些事件不应转移人们对抗议者社会经济诉求的注意力。与此同时，政府将恢复街头秩序称为优先事项。勒科尔尼在议会表示，恢复秩序是一切的前提。

会面后，比内表示，总理承诺将与高中生组织会面，但没有说明这次会面的日期。

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