We Francji związki zawodowe wezwały do przeprowadzenia strajku generalnego 5 listopada po tym, jak ich rozmowy z premierem Sébastienem Lecornu zakończyły się bez porozumienia. Przewodnicząca związku CGT Sophie Binet oświadczyła, że rząd nie zaproponował nowych działań i nie uwzględnił postulatów pracowników, informuje RMF24.

Postulaty związków zawodowych

Przedstawiciele związków zawodowych domagają się od władz konkretnych i pilnych decyzji w odpowiedzi na wysokie koszty życia. Według Binet problemem nie jest gniew, który ludzie wyrażają podczas protestów, lecz polityka, która ten gniew wywołuje.

Zaznaczyła, że wezwanie do strajku 5 listopada jest wspólną inicjatywą kilku głównych central związkowych. Szefowa CGT wezwała również, aby akcja była jak najbardziej masowa.

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Demonstracje 24 października

Binet wezwała także związkowców do udziału w demonstracjach zaplanowanych na 24 października. Udział w nich zapowiedziała już protestująca młodzież. Grupa koordynacyjna uczestników poprzednich protestów nazwała te akcje drugim etapem demonstracji; na jej stronie internetowej pojawiły się informacje o kilkudziesięciu wydarzeniach.

W minioną sobotę w całej Francji odbyły się protesty przeciwko wysokim kosztom życia, podczas których doszło do zamieszek. Związki zawodowe uważają, że incydenty te nie powinny odwracać uwagi od społeczno-ekonomicznych postulatów protestujących. Rząd z kolei za priorytet uznaje przywrócenie porządku na ulicach. Lecornu oświadczył w parlamencie, że przywrócenie porządku jest warunkiem wstępnym wszystkiego.

Po spotkaniu Binet poinformowała, że premier obiecał spotkać się z organizacjami uczniów szkół średnich, jednak nie podał daty takiego spotkania.

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