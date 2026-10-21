Cypryjska policja wszczęła dochodzenie w sprawie zarządzania aktywami Romana Abramowicza za pośrednictwem cypryjskich spółek. Rzecznik policji poinformował parlamentarną komisję ds. instytucji, że kontrola będzie prowadzona wspólnie z innymi właściwymi organami, a jej przewidywany czas trwania wyniesie sześć miesięcy, podaje Cyprus Mail.

Policja zaznaczyła, że sprawa dotyczy wydarzeń sprzed kilku lat, jednak upływ czasu nie pozbawia organów ścigania podstaw prawnych do jej zbadania. Przedstawiciel ministerstwa sprawiedliwości oświadczył, że otrzymane informacje są oceniane, a dochodzenie zostanie przeprowadzone, jeśli zostaną wykryte oznaki naruszeń prawa.

Podstawą były publikacje BBC i OCCRP

Kontrolę wszczęto po dochodzeniu BBC Panorama oraz Projektu Raportowania o Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji (OCCRP), opublikowanym 12 października. Twierdzono w nim, że Deloitte Cyprus zatwierdziła dokumenty dla spółek Abramowicza, sporządzone z datą wsteczną. Deloitte Cyprus oświadczyła Cyprus Mail, że działa zgodnie z obowiązującym prawem.

Podczas posiedzenia komisji mówiono o twierdzeniu, według którego firma audytorska miała rzekomo zachęcać klienta do datowania dokumentów wstecz w celu uzyskania korzyści podatkowej lub zmiany sposobu ujmowania danych w sprawozdaniach finansowych. Przedstawiciele organów nadzorczych zaznaczyli, że takie działania mogą obecnie prowadzić do postępowań dyscyplinarnych i sankcji. Według nich jakość audytu poprawiła się po wprowadzeniu nadzoru nad zawodem w 2017 roku, dlatego powtórzenie przypadków opisanych w odniesieniu do 2006 roku stało się trudniejsze.

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Ograniczenia uprawnień i terminy podatkowe

Cypryjski Instytut Certyfikowanych Księgowych Selk poinformował, że bada opublikowane materiały, ale nie może zagwarantować, że podobne przypadki się nie powtórzą. Organizacja nie ma uprawnień do prowadzenia dochodzeń karnych i przekazuje dowody możliwych przestępstw prokuratorom. Licencja osoby wymienionej w materiale BBC została cofnięta w 2023 roku.

Jednostka ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy Mokas oświadczyła, że nie otrzymała zgłoszenia w tej sprawie, ale może pomóc policji na jej wniosek. Komisarz podatkowy Soteris Markides zwrócił uwagę na ograniczenia czasowe dotyczące lat podatkowych, które mogą zostać skontrolowane. Bank centralny również ustala, czy zaangażowane były cypryjskie banki, choć dotąd nie zidentyfikowano żadnego takiego banku.

Oddzielnie, dwóch byłych dyrektorów Blue Ocean Yacht Management Ltd ma stanąć przed Sądem Okręgowym w Limassolu 26 listopada w sprawie dotyczącej ponad 25 mln euro niezapłaconego VAT. Spółka zarządzała superjachtami Abramowicza, których łączną wartość szacowano na około 1,2 mld euro. Sam Abramowicz oświadczył, że opierał się na niezależnych poradach podatkowych i prawnych, a jego prawnicy zaprzeczali jego udziałowi w domniemanym uchylaniu się od podatków.

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