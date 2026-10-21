Полиция Кипра начала расследование в отношении управления активами Романа Абрамовича через кипрские компании. Представитель полиции сообщил парламентскому комитету по вопросам институтов, что проверка будет проводиться совместно с другими компетентными органами, а ее ориентировочная продолжительность составит шесть месяцев, сообщает Cyprus Mail.

В полиции отметили, что дело касается событий несколькихлетней давности, однако истечение времени не лишает правоохранителей правовых оснований для его изучения. Представитель министерства юстиции заявил, что полученная информация оценивается, а расследование проведут, если будут выявлены признаки правонарушений.

Основанием стали публикации BBC и OCCRP

Проверка началась после расследования BBC Panorama и Проекта по расследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP), опубликованного 12 октября. В нем утверждалось, что Deloitte Cyprus одобрила документы для компаний Абрамовича, оформленные задним числом. В Deloitte Cyprus заявили Cyprus Mail, что действуют в соответствии с применимым законодательством.

На заседании комитета обсуждалось утверждение, согласно которому аудиторская фирма якобы поощряла клиента датировать документы задним числом для получения налоговой выгоды или изменения отражения данных в финансовой отчетности. Представители надзорных органов отметили, что такие действия сейчас могут повлечь дисциплинарные производства и санкции. По их словам, после введения надзора за профессией в 2017 году качество аудита улучшилось, поэтому повторить случаи, описанные в отношении 2006 года, стало сложнее.

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Ограничения полномочий и налоговые сроки

Институт сертифицированных бухгалтеров Кипра Selk сообщил, что изучает опубликованные материалы, но не может гарантировать, что подобные случаи не повторятся. Организация не имеет полномочий проводить уголовные расследования и передает доказательства возможных преступлений прокурорам. Лицензия лица, упомянутого в материале BBC, была отозвана в 2023 году.

Подразделение по противодействию отмыванию средств Mokas заявило, что не получало сообщения по этому делу, но может помочь полиции по ее запросу. Налоговый комиссар Сотерис Маркидес обратил внимание на временные ограничения в отношении налоговых лет, которые могут быть проверены. Центральный банк также выясняет, были ли задействованы кипрские банки, хотя ни один такой банк пока не установлен.

Отдельно двое бывших директоров Blue Ocean Yacht Management Ltd должны предстать перед окружным судом Лимасола 26 ноября по делу о более чем 25 млн евро неуплаченного НДС. Компания управляла суперъяхтами Абрамовича, совокупная стоимость которых оценивалась примерно в 1,2 млрд евро. Сам Абрамович заявлял, что полагался на независимые налоговые и юридические консультации, а его адвокаты отрицали причастность к предполагаемому уклонению от уплаты налогов.

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