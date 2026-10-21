塞浦路斯警方已就通过塞浦路斯公司管理罗曼·阿布拉莫维奇资产一事展开调查。警方发言人向议会制度委员会表示，调查将与其他主管机构联合开展，预计持续六个月，据Cyprus Mail报道。

警方指出，此案涉及数年前发生的事件，但时间的流逝并不剥夺执法机构对其进行审查的法律依据。司法部代表表示，正在评估所获信息，如发现违法迹象，将开展调查。

BBC和OCCRP报道成为调查依据

此次审查是在BBC Panorama和有组织犯罪与腐败报告项目（OCCRP）于10月12日发布调查报道后启动的。报道声称，德勤塞浦路斯批准了为阿布拉莫维奇公司追溯日期制作的文件。德勤塞浦路斯向Cyprus Mail表示，其行为符合适用法律。

委员会会议讨论了一项说法，即这家审计公司据称鼓励客户为获得税收优惠或改变财务报表中数据的列示方式而将文件日期追溯。监管机构代表指出，此类行为目前可能导致纪律程序和制裁。他们表示，自2017年对该行业实施监管以来，审计质量已有改善，因此重演涉及2006年所述案例变得更加困难。

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权限限制和税务时限

塞浦路斯特许会计师协会Selk表示，正在研究已公布的材料，但无法保证类似案件不会再次发生。该组织无权开展刑事调查，并将可能犯罪的证据移交给检察官。BBC报道中提及的人员的执照已于2023年被吊销。

反洗钱部门Mokas表示，尚未收到有关此案的报告，但可应警方请求提供协助。税务专员索特里斯·马基德斯提请注意，可被审查的纳税年度存在时间限制。中央银行也在查明是否有塞浦路斯银行参与，但目前尚未确认任何此类银行。

另有两名前Blue Ocean Yacht Management Ltd董事将于11月26日在利马索尔地区法院出庭，案件涉及超过2500万欧元的未缴增值税。该公司管理阿布拉莫维奇的超级游艇，其总价值估计约为12亿欧元。阿布拉莫维奇本人表示，他依赖独立的税务和法律建议，其律师则否认其参与涉嫌逃税。

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