Поліція Кіпру розслідує управління активами Абрамовича — Cyprus Mail

Поліція Кіпру розпочала розслідування щодо управління активами Романа Абрамовича через кіпрські компанії. Речник поліції повідомив парламентському комітету з питань інституцій, що перевірку проводитимуть спільно з іншими компетентними органами, а її орієнтовна тривалість становитиме шість місяців, повідомляє Cyprus Mail.

У поліції зазначили, що справа стосується подій кількарічної давнини, однак перебіг часу не позбавляє правоохоронців правових підстав для її вивчення. Представник міністерства юстиції заявив, що отриману інформацію оцінюють, а розслідування проведуть, якщо виявлять ознаки правопорушень.

Підставою стали публікації BBC та OCCRP

Перевірку розпочали після розслідування BBC Panorama та Проєкту з розслідування організованої злочинності й корупції (OCCRP), оприлюдненого 12 жовтня. У ньому стверджувалося, що Deloitte Cyprus схвалила документи для компаній Абрамовича, оформлені заднім числом. У Deloitte Cyprus заявили Cyprus Mail, що діють відповідно до застосовного законодавства.

На засіданні комітету йшлося про твердження, за яким аудиторська фірма нібито заохочувала клієнта датувати документи заднім числом для отримання податкової вигоди або зміни відображення даних у фінансовій звітності. Представники наглядових органів зазначили, що нині такі дії можуть спричинити дисциплінарні провадження та санкції. За їхніми словами, після запровадження нагляду за професією у 2017 році якість аудиту покращилася, тож повторити випадки, описані щодо 2006 року, стало складніше.

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Обмеження повноважень і податкові строки

Інститут сертифікованих бухгалтерів Кіпру Selk повідомив, що вивчає оприлюднені матеріали, але не може гарантувати, що подібні випадки не повторяться. Організація не має повноважень проводити кримінальні розслідування та передає докази можливих злочинів прокурорам. Ліцензію особи, згаданої в матеріалі BBC, відкликали у 2023 році.

Підрозділ з протидії відмиванню коштів Mokas заявив, що не отримував повідомлення у цій справі, проте може допомогти поліції на її запит. Податковий комісар Сотеріс Маркідес звернув увагу на часові обмеження щодо податкових років, які можуть бути перевірені. Центральний банк також з'ясовує, чи були залучені кіпрські банки, хоча жодного такого банку поки не встановили.

Окремо двоє колишніх директорів Blue Ocean Yacht Management Ltd мають постати перед окружним судом Лімасола 26 листопада у справі щодо понад 25 млн євро несплаченого ПДВ. Компанія управляла супер'яхтами Абрамовича, сукупна вартість яких оцінювалася приблизно у 1,2 млрд євро. Сам Абрамович заявляв, що спирався на незалежні податкові та юридичні консультації, а його адвокати заперечували причетність до ймовірного ухилення від сплати податків.

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