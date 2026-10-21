W USA Demokraci mają 10-punktową przewagę nad Republikanami przed wyborami uzupełniającymi w 2026 roku. Według sondażu CNN/SSRS 49% respondentów zadeklarowało, że zagłosowałoby na kandydata Partii Demokratycznej w swoim okręgu wyborczym, podczas gdy 39% wybrałoby Republikanina.

Wyniki sondażu

Jak informuje The Hill, jest to największa różnica w tym sondażu od okresu bezpośrednio przed wyborami w 2020 roku. Demokraci uzyskali znaczące poparcie wśród tradycyjnych grup swojego elektoratu: przewaga partii wśród czarnoskórych respondentów wyniosła 70 punktów, a wśród Latynosów — 40 punktów.

Wśród uczestników sondażu, którzy wskazali gospodarkę jako główny problem, 46% preferowało Demokratów, a 37% Partię Republikańską. Respondenci częściej uznawali również Demokratów za partię lepiej zdolną poradzić sobie z sytuacją gospodarczą i kosztami życia.

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Oceny kontroli nad Kongresem

Na pytanie o możliwe odzyskanie przez Demokratów kontroli nad Kongresem 41% ankietowanych odpowiedziało, że kraj na tym zyska. Kolejne 37% uważało, że sytuacja się pogorszy, a 22% nie oczekiwało zmian.

Projekt analityczny Sabato’s Crystal Ball przesunął 28 wyścigów do Izby Reprezentantów w stronę Demokratów. Na podstawie łącznej liczby wyścigów, które projekt ocenia jako bezpieczne, prawdopodobne lub takie, w których jedna z partii ma przewagę, jego prognozy dają Demokratom ponad 218 mandatów potrzebnych do większości.

Partner The Hill, Decision Desk HQ, ocenił prawdopodobieństwo odzyskania przez Demokratów kontroli nad Izbą Reprezentantów na 77%, a nad Senatem na 55%. Sondaż odnotował również poparcie dla prezydenta Donalda Trumpa na poziomie 32% — rekordowo niskim w tym badaniu. Badanie przeprowadzono od 15 do 18 października wśród 1701 respondentów; margines błędu wynosi 2,9 punktu procentowego.

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