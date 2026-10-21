在2026年中期选举前夕，美国民主党对共和党拥有10个百分点的优势。根据CNN/SSRS的一项民调，49%的受访者表示会在自己所在选区投票给民主党候选人，而39%会选择共和党人。

民调结果

据The Hill报道，这是该民调自2020年大选前夕以来出现的最大差距。民主党在其传统选民群体中获得了显著支持：该党在黑人受访者中的领先优势为70个百分点，在拉丁裔受访者中为40个百分点。

在将经济列为首要问题的受访者中，46%倾向民主党，37%倾向共和党。受访者也更常认为，民主党是更有能力应对经济形势和生活成本问题的政党。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

对国会控制权的评估

当被问及民主党可能重新控制国会时，41%的受访者表示，这将使国家状况变得更好。另有37%认为情况会恶化，22%预计不会发生变化。

分析项目Sabato’s Crystal Ball将28场众议院选战的形势转向民主党。根据该项目评估为安全、可能获胜或某一政党占优的选战总数，其预测显示，民主党将获得超过取得多数席位所需的218个席位。

The Hill的合作伙伴Decision Desk HQ估计，民主党重新控制众议院的概率为77%，重新控制参议院的概率为55%。该民调还显示，美国总统唐纳德·特朗普的支持率为32%，为该调查中的历史新低。调查于10月15日至18日在1701名受访者中进行；误差幅度为2.9个百分点。

关注我们在