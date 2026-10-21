Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że Stany Zjednoczone nie przeprowadzą uderzeń na Iran przed wyborami uzupełniającymi zaplanowanymi na 3 listopada. Poinformował również o produktywnych rozmowach Waszyngtonu z Teheranem, nie ujawniając ich szczegółów.

Oświadczenie Trumpa

We wpisie na Truth Social Trump zaznaczył, że Iran, jak stwierdził, znajduje się w trudnej sytuacji gospodarczej i militarnej, a blokada pozostanie w mocy. Jednocześnie podkreślił, że USA nie zaatakują Iranu przed wyborami uzupełniającymi.

Jak podaje NDTV, oświadczenie prezydenta padło po wzroście cen ropy na tle doniesień o możliwości nowych amerykańskich uderzeń przed głosowaniem.

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Doniesienia o wariantach uderzeń

Magazyn The Atlantic poinformował, że Biały Dom zwrócił się do Pentagonu o opracowanie wariantów uderzeń na irańskie cele, które można byłoby zastosować przed wyborami. The New York Times również pisał o przygotowywaniu takich planów, zaznaczając, że Trump prezentował wobec nich niejednoznaczne stanowisko.

Na ceny ropy wpływały również napięcia w strategicznie ważnej dla światowego handlu Cieśninie Ormuz, a także walki między wspieranymi przez Iran jemeńskimi Huti a Arabią Saudyjską. Agencja morska UKMTO poinformowała, że tankowiec u północnych wybrzeży Kataru został trafiony kilkoma pociskami; liczby poszkodowanych nie sprecyzowano.

Trump oświadczył, że tymczasowy wzrost cen benzyny jest akceptowalną ceną za niedopuszczenie do zdobycia przez Iran broni jądrowej. Stwierdził też, że media błędnie zinterpretowały jego wypowiedzi o możliwym zagrożeniu dla Los Angeles i San Diego.

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