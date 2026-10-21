Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не будут наносить удары по Ирану до промежуточных выборов, запланированных на 3 ноября. Он также сообщил о продуктивных дискуссиях Вашингтона с Тегераном, не раскрыв их деталей.

Заявление Трампа

В публикации в Truth Social Трамп отметил, что Иран, по его словам, находится в сложном экономическом и военном положении, а блокада сохранится. В то же время он подчеркнул, что США не будут атаковать Иран до промежуточных выборов.

Как сообщает NDTV, заявление президента прозвучало после роста цен на нефть на фоне сообщений о возможности новых американских ударов до голосования.

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Сообщения о вариантах ударов

Журнал The Atlantic сообщил, что Белый дом попросил Пентагон разработать варианты ударов по иранским целям, которые можно было бы применить до выборов. The New York Times также писала о подготовке таких планов, отметив, что Трамп демонстрировал неоднозначное отношение к ним.

На стоимость нефти также влияли напряженность в стратегически важном для мировой торговли Ормузском проливе, а также боевые действия между поддерживаемыми Ираном йеменскими хуситами и Саудовской Аравией. Морское агентство UKMTO сообщило, что танкер у северного побережья Катара был поражен несколькими снарядами; число пострадавших не уточнялось.

Трамп заявил, что временный рост цен на бензин является приемлемой ценой за недопущение появления у Ирана ядерного оружия. Он также заявил, что СМИ неправильно истолковали его высказывания о возможной угрозе для Лос-Анджелеса и Сан-Диего.

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