美国总统唐纳德·特朗普表示，在定于11月3日举行的中期选举之前，美国不会对伊朗发动打击。他还称，华盛顿与德黑兰进行了富有成效的讨论，但未披露细节。

特朗普的声明

特朗普在Truth Social的一篇帖文中表示，按他的说法，伊朗正处于困难的经济和军事境地，封锁将继续维持。同时，他强调，美国不会在中期选举前攻击伊朗。

据NDTV报道，总统的声明是在有关投票前可能发动新的美国打击的报道推动油价上涨后发表的。

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关于打击方案的报道

《大西洋月刊》报道，白宫要求五角大楼制定可在选举前用于打击伊朗目标的方案。《纽约时报》也报道了此类计划的准备工作，并指出特朗普对这些计划表现出态度模糊。

油价还受到霍尔木兹海峡紧张局势的影响，该海峡对全球贸易具有战略重要性；此外，伊朗支持的也门胡塞武装与沙特阿拉伯之间的战斗也产生了影响。英国海事贸易行动组织（UKMTO）报告称，卡塔尔北部海岸附近的一艘油轮遭数枚炮弹击中；伤亡人数未予说明。

特朗普表示，为阻止伊朗拥有核武器，汽油价格暂时上涨是可以接受的代价。他还称，媒体误解了他关于洛杉矶和圣迭戈可能面临威胁的言论。

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