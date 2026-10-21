Kiedy we wrześniu 2026 roku prezydent Zełenski wystąpił przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ, raczej nie mógł przewidzieć, że kilka słów o przekazaniu dwóch północnokoreańskich jeńców wojennych Korei Południowej wywoła reakcję łańcuchową, która w ciągu miesiąca doprowadzi do skandalu na szczeblu głów państw i odwołania ambasadora Republiki Korei z Kijowa.

Jeszcze miesiąc temu Seul był jednym z tych partnerów, którzy nie trafiają na pierwsze strony gazet, ale cicho i konsekwentnie wykonują swoją pracę: głosuje za rezolucjami popierającymi Ukrainę, przeznacza setki milionów dolarów na programy humanitarne i odbudowę, przekazuje sprzęt do rozminowywania itp. Teraz te stosunki stoją pod wielkim znakiem zapytania. I choć formalnie chodzi o spór dyplomatyczny dotyczący jednego incydentu, w rzeczywistości stawką jest znacznie więcej: zaufanie, które Ukraina budowała przez lata i które straciła z powodu jednego wystąpienia oraz późniejszej nieefektywnej komunikacji.

Co dokładnie wydarzyło się między Kijowem a Seulem, dlaczego ma to znaczenie i czy da się jeszcze coś uratować w stosunkach z Koreą Południową? Analityk polityczny UA.News Mykyta Trachuk wraz z ekspertami zgłębiał tę kwestię.

Co wydarzyło się między Kijowem a Seulem: chronologia skandalu

Ta historia rozpoczęła się nie we wrześniu, ale znacznie wcześniej, w styczniu 2025 roku, kiedy ukraińskie siły zbrojne wzięły do niewoli dwóch żołnierzy armii KRLD w obwodzie kurskim. Następnie, już jesienią 2026 roku, zostali oni przekazani Korei Południowej – krajowi, który formalnie pozostaje w stanie wojny z Koreą Północną, która formalnie rości sobie prawa do całego Półwyspu Koreańskiego i nie uznaje podziału między państwami, i dla której wszelkie informacje dotyczące jej obywateli (nawet żołnierzy wroga) są niezwykle wrażliwe.

Według danych z Seulu przekazanie odbyło się pod warunkiem zachowania poufności. Co więcej: jak twierdzi szef koreańskiego MSZ Cho Hyun, to właśnie Ukraina początkowo poprosiła o nieujawnianie tej informacji. Jednak pod koniec września Zełenski podczas przemówienia na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ publicznie wspomniał o przekazaniu jeńców.

Dla Seulu było to naruszenie porozumienia i prawdziwy szok. Reakcja prezydenta Lee Jae-myunga była bezprecedensowo ostra: oświadczył, że „osobę, która dla własnej drobnej korzyści szkodzi czyjemuś życiu, interesom narodowym i bezpieczeństwu, nazywa się mordercą lub zdrajcą”, mając najwyraźniej na myśli Zełenskiego. Korea Południowa jasno dała do zrozumienia, że uważa działania Kijowa za naruszenie porozumień.

Następnie wydarzenia potoczyły się błyskawicznie. Administracja prezydenta Korei Południowej wyraziła „głębokie ubolewanie” z powodu „jednostronnego ujawnienia informacji” oraz „nieprawdziwego oświadczenia, że umowa o zachowaniu poufności nie istniała”. Ministerstwo Spraw Zagranicznych tego kraju wezwało przedstawiciela Ukrainy, aby złożyć protest. Seul zażądał oficjalnych wyjaśnień i przeprosin, przy czym miały one mieć charakter publiczny. Kijów natomiast twierdził, że rzekomo nie składano żadnych obietnic dotyczących zachowania poufności, a Ukraina „wywiązała się ze wszystkich swoich zobowiązań” — po prostu między stronami znikąd powstało „nieporozumienie”.

Ostatecznie nie udało się osiągnąć kompromisu. 8 października Seul odwołał swojego ambasadora z Kijowa. A 20 października Ministerstwo Spraw Zagranicznych Korei Południowej ogłosiło ograniczenie misji dyplomatycznej na Ukrainie. W rezultacie: poziom obecności dyplomatycznej Korei Południowej na Ukrainie został znacznie obniżony, a stosunki między krajami znajdują się w najgorszym stanie od początku wojny na pełną skalę.

Korea

Południowa – partner, którego łatwo nie docenić

Na tle ogromnych (w przeszłości) amerykańskich pakietów pomocy wojskowej, francuskich miliardów czy niemieckich pojazdów opancerzonych i systemów obrony przeciwlotniczej Korea Południowa nie wydaje się jakimś „gigantem” pomocy dla Ukrainy. Nie dostarczyła Kijowowi broni letalnej: jest to zasadnicze stanowisko Seulu, wynikające ze złożonej sytuacji bezpieczeństwa na Półwyspie Koreańskim oraz niechęci do drażnienia Rosji, która ma poważny wpływ na Pjongjang. Jednak sprowadzanie roli Seulu wyłącznie do braku dostaw broni byłoby ogromnym błędem i niedocenianiem jego wkładu.

Po pierwsze, łączna kwota pomocy udzielonej przez rząd Korei Południowej w latach 2022–2025 przekracza 550 mln dolarów. Kolejny pakiet o wartości 100 mln dolarów przekazano Kijowowi już w lipcu 2026 roku. A począwszy od lat 2025–2026 kraje te przeszły do realizacji bardziej zakrojonych, długoterminowych programów preferencyjnego kredytowania (EDCF) o wartości do 2,1 mld dolarów.

Po drugie, istnieje również inna pomoc o kluczowym znaczeniu. W styczniu 2024 roku Korea Południowa przekazała Ukrainie 200 pickupów dla Państwowej Służby Ratowniczej. W maju 2025 r. – 16 podwodnych dronów do rozminowywania. To sprzęt, który ratuje życie. Ponadto Seul wielokrotnie dostarczał sprzęt do humanitarnego rozminowywania, sprzęt inżynieryjny i medyczny itp.

Po trzecie, istnieje również bardzo ważne wsparcie polityczne. Korea Południowa konsekwentnie głosowała za wszystkimi kluczowymi rezolucjami ONZ dotyczącymi Ukrainy, w tym za rezolucją potępiającą rosyjską agresję.

Po czwarte, nie należy zapominać o strategicznym znaczeniu tego państwa. Korea Południowa to nie tylko kolejny „portfel” na niekończące się prośby Kijowa. To ważny sojusznik Stanów Zjednoczonych w Azji, kraj o niezwykle silnej gospodarce i zaawansowanych technologiach, który ponadto ma wspólnego wroga w postaci Korei Północnej, której żołnierze walczą po stronie Rosji.

Innymi słowy, Kijów i Seul mają obiektywny wspólny interes. Utrata tego kanału porozumienia z powodu serii błędów w komunikacji to szczyt absurdalności.

Dyplomacja jako jedyne wyjście

Sytuacja na dzień 21 października wygląda na impas. Seul domaga się oficjalnych przeprosin i wyjaśnień. Kijów twierdzi, że „nie ma za co” przepraszać, a spór rzekomo został już rozwiązany – przynajmniej tak oświadczył minister spraw zagranicznych Andrij Sybiga. Publiczne potwierdzenie faktu zawarcia porozumienia o poufności oznaczałoby dla Kijowa przyznanie się, że Zełenski je złamał. Dla Seulu natomiast publiczne przeprosiny to kwestia reputacji prezydenta Lee Jae-myonga, który uczynił już tę sprawę sprawą osobistą, posługując się bardzo agresywną i osobistą retoryką publiczną.

Istnieje jednak szerszy kontekst. Siły polityczne w Seulu, które już wcześniej sprzeciwiały się jakiejkolwiek pomocy dla Ukrainy, aby nie pogorszyć stosunków z Rosją i KRLD, otrzymały mocny argument, i to właśnie ze strony Kijowa. Teraz każda decyzja o rozszerzeniu wsparcia będzie trudniejsza, ponieważ będzie musiała przejść przez wewnętrzny filtr polityczny. Oznacza to, że nawet po formalnym pojednaniu mogą pozostać pewne „osady”.

Trzeba zrozumieć, że Ukraina znajduje się w pozycji słabszej strony. To na Ukrainie trwa wojna, to ona jest chronicznie uzależniona od wszelkiej pomocy. W takich warunkach dyplomacja nie polega na rozstrzyganiu, „kto jest winny”, jak na dziecięcej piaskownicy, ale na tym, „jak zachować ważnego partnera”.

To, co się wydarzyło, ogólnie rzecz biorąc, nie jest jeszcze katastrofą. Jest to jednak już niepokojący sygnał. Kraj, który przez lata był niepozornym, ale niezawodnym partnerem, teraz oficjalnie wyraża „głębokie rozczarowanie”, posługuje się bardzo ostrą retoryką i w sposób symboliczny ogranicza swoją obecność polityczno-dyplomatyczną. Odzyskanie zaufania będzie znacznie trudniejsze niż jego utrata. A od tego, jak szybko Kijów zda sobie z tego sprawę, zależy miejsce Ukrainy w polityce azjatyckiej – regionie, w którym i tak nie ma zbyt wielu przyjaciół.



Opinie ekspertów

Politolog, szef serwisu socjologicznego „Ukraiński Barometr” Wiktor Nebożenko przypomina: Korea Południowa to silne państwo. A jej główny wróg, Korea Północna, dostarcza Rosji broń i żołnierzy. Dlatego oczywiście musimy pilnie pogodzić się z Koreą Południową, a nie udawać, że to nas nie dotyczy.

„Konflikt z Koreą Północną to taki sam błąd Administracji Prezydenta, Zełenskiego i samej dyplomacji, jak konflikt z Polską wokół Orderu Białego Orła i całej reszty. Ten konflikt to ogromny błąd. Korea Południowa dysponuje potężną bazą wojskowo-techniczną, bardzo pomogła Ukrainie. To nasza wina. Inną sprawą jest to, że lokalni politycy wykorzystują dyplomatyczne błędy i nietakt Ukrainy, robiąc z tego kampanię polityczną. Tak to działa w Polsce, tak to działa również w Korei Południowej. Ta ostatnia zmniejszyła już liczbę pracowników ambasady, a prezydent kraju pokazuje, że zamierza nadal poważnie kłócić się z Kijowem.

W tej sytuacji najwyraźniej poruszyliśmy jakąś bardzo ważną strunę. Nie ma większego znaczenia, kto ma rację, a kto jest winny. Faktem jest, że Ukraina w tej sytuacji jest na przegranej pozycji. Północnokoreańscy żołnierze walczą po stronie Rosji przeciwko Ukrainie, a Ukraina w tym samym czasie kłóci się z Koreą Południową! Cóż, to po prostu nie do pomyślenia!” — oburza się Wiktor Nebożenko.

Analityk polityczny UIP, doktor nauk historycznych Siergiej Tolstow jest przekonany: z punktu widzenia kształtowania stanowiska Ukrainy należy, po pierwsze, przestrzegać ustaleń z partnerami. Po drugie, należy brać pod uwagę nie tylko interesy własnego wizerunku, ale także interesy partnera, od którego stanowiska zależy ta czy inna pomoc i wsparcie, w tym w organizacjach międzynarodowych.

„To podstawa dyplomacji i odpowiedzialnego postępowania na arenie międzynarodowej. Na innych zasadach nie buduje się relacji partnerskich. Jeśli Korea Południowa jest ważnym państwem należącym do G20, będącym liderem technologicznym i przemysłowym, to musimy utrzymywać z jej kręgami władzy system wzajemnie odpowiedzialnej współpracy. Tym bardziej, że KRLD jest sojusznikiem Rosji i znajduje się w obozie wrogim. Jeśli chodzi o działania kierownictwa Ukrainy – nie wiemy, czy Korea Południowa domagała się, by ta informacja była tajna. Możemy jednak wierzyć, że takie porozumienie zostało osiągnięte, biorąc pod uwagę reakcję Sesulu. Zelenski złamał to porozumienie, i to w sposób demonstracyjny, z trybuny ONZ. To nie jest zwykły błąd, lecz przejaw pogardy wobec kraju, z którym zawarto porozumienie.

Dla południowokoreańskich polityków kwestia powrotu lub niepowrotu żołnierzy KRLD jest ogólnie bardzo delikatnym problemem. Stosunki między Seulem a Pjongjangiem są napięte. Przez długi czas obie stolice wychodziły z założenia, że zjednoczenie jest nieuniknione, choć obecnie kwestia ta została już wykreślona z porządku obrad. Jednak już w 1953 roku kwestia repatriacji jeńców wojennych z KRLD była tak kontrowersyjna, że w swoim czasie opóźniła nawet podpisanie rozejmu o kilka miesięcy. Kwestia tego, gdzie, w jaki sposób i komu przekazywani są jeńcy z Korei Północnej, jest niezwykle delikatna dla rządu w Seulu. A skoro reakcja była tak ostra, to można jedynie stwierdzić, że strona ukraińska naruszyła bardzo ważne kwestie, złamała swoje obietnice” – zauważył Siergiej Tolstow.



Podsumowując, główna lekcja płynąca z tej historii jest bardzo prosta: w dyplomacji czasami najważniejsze jest nie to, co się powiedziało, ale to, o czym się zamilczało. Czasami lepiej po prostu milczeć, a jeśli już powiedziałeś coś, czego nie należało mówić — lepiej po tym zdecydowanie zamilknąć, zamiast rozpoczynać niepotrzebną nikomu publiczną wymianę dyplomatycznych ciosów.

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