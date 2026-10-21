2026年9月，当泽连斯基总统走上联合国大会讲台时，他恐怕难以预料， 关于将两名朝鲜战俘移交韩国的几句话，竟会引发连锁反应，并在一个月内演变成一场国家元首层面的丑闻，并导致大韩民国驻基辅大使被召回。

就在一个月前，首尔还是那些鲜少登上头条、却默默而坚定地履行职责的合作伙伴之一： 投票支持亲乌克兰决议，拨款数亿美元用于人道主义项目和战后重建，提供排雷设备等。 如今，这段关系已蒙上巨大阴影。尽管从形式上看，这只是一起事件引发的外交争端，但实际上， stake远不止于此：乌克兰历经多年才建立起来的信任，却因一次演讲及随后沟通不畅而付诸东流。

基辅与首尔之间究竟发生了什么？此事为何如此重要？与韩国的关系是否还有挽回的余地？UA.News政治评论员尼基塔·特拉丘克与专家们共同深入剖析了这一问题。

基辅与首尔之间发生了什么：事件时间线

这起事件的起因并非始于9月，而是更早的2025年1月，当时乌克兰军队在库尔斯克州俘虏了两名朝鲜人民军士兵。 随后，在2026年秋季，这两名士兵被移交给了韩国——一个与朝鲜处于正式战争状态的国家，该国在名义上主张对整个朝鲜半岛的主权，并不承认两国之间的分界， 且对该国而言，任何涉及其公民（即使是敌方军人）的信息都极为敏感。

据首尔方面称，此次移交是在保密条件下进行的。不仅如此：据韩国外长赵贤称，正是乌克兰最初要求不要泄露这一信息。 但在9月底，泽连斯基在联合国大会发言时公开提到了战俘移交一事。

对首尔而言，这不仅违反了协议，更是一记真正的重击。总统李在明对此作出了史无前例的强硬回应： 他声称，“为了自身微不足道的利益而危害他人生命、国家利益和安全的人，会被称为杀人犯或叛徒”，这显然是在暗指泽连斯基。 韩国明确表示，认为基辅方面的行为违反了协议。

随后事态迅速发展。韩国总统办公室就“单方面披露信息”以及“声称不存在保密协议的虚假声明”表示“深感遗憾”。 韩国外交部召见乌克兰代表，提出抗议。首尔方面要求乌克兰方面作出正式解释并公开道歉。 基辅方面则坚称，据称从未作出过任何保密承诺，乌克兰“已履行了所有义务”——只是双方之间不知何故出现了“误解”。

最终双方未能达成妥协。10月8日，首尔召回了驻基辅大使。10月20日，韩国外交部宣布缩减驻乌克兰外交使团规模。 其结果是：韩国在乌克兰的外交存在水平显著降低，两国关系也陷入了全面战争爆发以来的最糟糕状态。



韩国——一个容易被低估的合作伙伴

与（过去）美国巨额的军事援助、法国的数十亿援助，以及德国提供的装甲车和防空系统相比，韩国似乎并非乌克兰援助方面的“巨头”。 它没有向基辅提供致命性武器：这是首尔的一贯立场，源于朝鲜半岛复杂的安全局势，以及不愿激怒对平壤具有重大影响力的俄罗斯。 但若仅将首尔的作用归结为“未提供武器”，那将是一个巨大的错误，也是对韩国作用的严重低估。

首先，2022年至2025年间，韩国政府提供的援助总额超过5.5亿美元。2026年7月，韩国又向基辅提供了1亿美元的援助。 从2025-2026年起，两国开始实施规模更大的长期优惠贷款计划（EDCF），总额高达21亿美元。

其次，还有另一项至关重要的援助。2024年1月，韩国向乌克兰国家紧急情况部移交了200辆皮卡车。 2025年5月，又提供了16台用于排雷的水下无人机。这些设备能够挽救生命。此外，首尔还多次提供了人道主义排雷设备、工程和医疗设备等。

第三，还有至关重要的政治支持。韩国始终如一地投票支持联合国所有关于乌克兰的关键决议，特别是谴责俄罗斯侵略的决议。

第四，我们不应忽视该国的战略意义。韩国绝不仅仅是基辅无休止请求的又一个“钱袋子”。 它是美国在亚洲的重要盟友，拥有超强经济实力和先进技术，而且与乌克兰有着共同的敌人——朝鲜，其士兵正站在俄罗斯一边参战。

换言之，基辅和首尔有着客观的共同利益。因一系列沟通失误而失去这一沟通渠道，实属荒谬至极。

外交是唯一的出路

截至10月21日，局势似乎陷入了僵局。 首尔要求正式道歉并作出解释。基辅则坚称“没有必要”道歉，且争端似乎已经解决——至少外交部长安德烈·西比加是这么说的。 对基辅而言，公开确认保密协议的存在，就意味着承认泽连斯基违反了该协议。 而对首尔而言，公开道歉关乎李在明总统的声誉——他已将此事视为个人恩怨，并采用了极具攻击性且针对个人的公开言论。

但还有更广泛的背景。首尔那些此前一直反对向乌克兰提供任何援助的政治势力——为避免恶化与俄罗斯及朝鲜的关系——如今获得了强有力的论据，而且恰恰来自基辅方面。 如今，任何关于扩大援助的决定都将变得更加复杂，因为它必须经过国内政治的过滤。也就是说，即使在正式和解之后，“余波”仍可能持续。

必须认识到，乌克兰处于弱势地位。战争发生在乌克兰境内，该国长期依赖各种援助。 在这种情况下，外交不是像在儿童沙坑里那样争论“谁对谁错”，而是要思考“如何留住重要的合作伙伴”。

目前发生的事情总体上还算不上灾难。但这已经是一个令人不安的信号。 这个多年来虽不显眼却十分可靠的伙伴，如今正式表达了“深感失望”，使用了极其强硬的措辞，并以示警告的方式削减了政治和外交存在。 重建信任远比失去信任困难得多。而基辅能多快意识到这一点，将决定乌克兰在亚洲政治中的地位——在这个本就朋友不多的地区。

专家

观点

政治学家、“乌克兰晴雨表”社会学服务部主任维克多·涅博日恩科提醒道：韩国是一个强国。 而其头号敌人朝鲜，却向俄罗斯提供武器和士兵。因此，我们当然必须紧急与韩国和解，而不是装作与此事无关。

“与朝鲜的冲突——无论是总统办公室、泽连斯基，还是外交政策本身，都犯了同样的错误，就像围绕‘白鹰勋章’问题与波兰的冲突以及其他所有事情一样。 这场冲突是一个巨大的错误。韩国拥有强大的军工基础，曾为乌克兰提供了大量援助。这是我们的过错。另一回事是，当地政客利用乌克兰的外交失误和失当，将其作为政治宣传的素材。 波兰如此，韩国亦然。韩国已缩减了大使馆的人员编制，该国总统则表明，他打算今后继续与基辅方面激烈交锋。

因此，在这种情况下，我们显然触动了某根非常重要的神经。谁对谁错并不重要。 事实是，乌克兰在这场对峙中处于下风。朝鲜士兵正为俄罗斯而战、对抗乌克兰，而乌克兰却在此时与韩国发生争执！这简直难以想象！”——维克多·涅博日恩科愤慨地表示。

乌克兰国际关系研究所（UIP）政治分析师、历史学博士谢尔盖·托尔斯托夫确信：从确立乌克兰立场的角度来看，首先必须遵守与合作伙伴达成的协议。 其次，不仅要考虑自身公关的利益，还要顾及合作伙伴的利益——因为能否获得各种援助和支持（包括在国际组织中的支持），都取决于合作伙伴的立场。

“这是外交和负责任的国际行为的基本准则。 伙伴关系无法建立在其他基础上。如果韩国是一个重要的G20成员国，是科技和工业领域的领导者，那么我们就必须与其决策圈保持一种互负责任的合作关系。 更何况，朝鲜是俄罗斯的盟友，属于敌对阵营。 至于乌克兰领导层所做之事——我们无从得知韩国是否要求将该信息列为机密。但鉴于塞苏卢的反应，我们可以相信双方确实达成了这一协议。 泽连斯基公然违反了该协议，而且是在联合国讲台上高调地违反的。这不仅仅是一个错误，更是对达成协议的国家的公然蔑视。

对于韩国政界人士而言，是否归还朝鲜士兵的问题本身就是个极其敏感的话题。 首尔与平壤之间的关系充满冲突。长期以来，两国首都都认为统一是不可避免的，尽管目前这一问题已从议程中移除。 但早在1953年，关于遣返朝鲜战俘的问题就曾引发如此激烈的争议，甚至一度导致停战协议的签署被推迟了数月。 关于朝鲜战俘将移交至何处、以何种方式移交以及移交给谁的问题，对首尔政府而言是极其敏感的。 “既然反应如此强烈，只能说明乌克兰方面触及了极其重要的核心问题，违背了自己的承诺，”谢尔盖·托尔斯托夫指出。



总而言之，这一事件的最大教训非常简单：在外交中，有时最重要的不是你说什么，而是你没说什么。 有时保持沉默是更好的选择；如果已经说了本不该说的话，那么之后最好彻底保持沉默，而不是掀起一场无人需要的公开外交争执。

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