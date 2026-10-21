Когда президент Зеленский выходил на трибуну Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2026 года, он вряд ли мог предвидеть, что несколько слов о передаче двух северокорейских военнопленных Южной Корее вызовут цепную реакцию, которая через месяц приведет к скандалу на уровне глав государств и отзыву посла Республики Корея из Киева.

Ещё месяц назад Сеул был одним из тех партнёров, которые не попадают в заголовки, но тихо и последовательно делают своё дело: голосуют за проукраинские резолюции, выделяют сотни миллионов долларов на гуманитарные программы и восстановление, передают оборудование для разминирования и т. д. Теперь эти отношения находятся под большим вопросом. И хотя формально речь идет о дипломатическом споре вокруг одного эпизода, на самом деле на кону стоит гораздо больше: доверие, которое Украина строила годами и которое потеряла из-за одного выступления и последующей неэффективной коммуникации.

Что именно произошло между Киевом и Сеулом, почему это важно и можно ли ещё что-то спасти в отношениях с Южной Кореей? Политический обозреватель UA.News Никита Трачук вместе с экспертами разбирался в этом вопросе.

Что произошло между Киевом и Сеулом: хронология скандала

Эта история началась не в сентябре, а значительно раньше, в январе 2025 года, когда украинские военные взяли в плен двух солдат армии КНДР в Курской области. Впоследствии, уже осенью 2026 года, их передали Южной Корее — стране, которая формально находится в состоянии войны с Северной Кореей, которая формально претендует на весь Корейский полуостров и не признает разделения между государствами, и для которой любая информация о её гражданах (даже военных противника) является чрезвычайно деликатной.

По данным Сеула, передача происходила на условиях конфиденциальности. Более того: как утверждает глава корейского МИД Чо Хён, именно Украина изначально просила не разглашать эту информацию. Но в конце сентября Зеленский во время выступления на Генассамблее ООН публично упомянул о передаче пленных.

Для Сеула это стало нарушением договоренности и настоящим шоком. Реакция президента Ли Чжэ Мёна была беспрецедентно жесткой: он заявил, что «человека, который ради собственной мелкой выгоды наносит ущерб чьей-то жизни, национальным интересам и безопасности, называют убийцей или предателем», явно имея в виду Зеленского. Южная Корея чётко дала понять, что считает действия Киева нарушением договоренностей.

Далее события развивались стремительно. Администрация президента Южной Кореи выразила «глубокое сожаление» по поводу «одностороннего раскрытия информации» и «ложного заявления о том, что соглашения о неразглашении не существовало». МИД страны вызвал украинского представителя, чтобы выразить протест. Сеул потребовал официальных объяснений и извинений, причем публичных. Киев же настаивал, что никаких обещаний о неразглашении якобы не давалось, а Украина «выполнила все свои обязательства» — просто в результате между сторонами ни с того ни с сего возникло «недоразумение».

Компромисса в итоге не нашли. 8 октября Сеул отозвал своего посла из Киева. А 20 октября МИД Южной Кореи объявил о сокращении дипломатической миссии в Украине. В результате: уровень дипломатического присутствия Южной Кореи в Украине ощутимо снижен, а отношения между странами находятся в худшем состоянии за всё время полномасштабной войны.



Южная Корея — партнер, которого легко недооценить

На фоне огромных (в прошлом) американских пакетов военной помощи, французских миллиардов или немецких бронемашин и систем ПВО Южная Корея не выглядит каким-то «гигантом» помощи Украине. Она не поставляла Киеву летальное оружие: это принципиальная позиция Сеула, обусловленная сложной ситуацией с безопасностью на Корейском полуострове и нежеланием раздражать Россию, которая оказывает серьезное влияние на Пхеньян. Но сводить роль Сеула лишь к отсутствию оружия было бы огромной ошибкой и недооценкой.

Во-первых, общая сумма помощи, предоставленной правительством Южной Кореи с 2022 по 2025 год, превышает $550 млн. Еще один пакет на $100 млн был предоставлен Киеву уже в июле 2026 года. А начиная с 2025–2026 годов страны перешли к реализации более масштабных долгосрочных программ льготного кредитования (EDCF) объемом до $2,1 млрд.

Во-вторых, есть и другая крайне важная помощь. В январе 2024 года Южная Корея передала Украине 200 пикапов для ГСЧС. В мае 2025 года — 16 подводных дронов для разминирования. Это оборудование, которое спасает жизни. Кроме того, Сеул неоднократно поставлял оборудование для гуманитарного разминирования, инженерную и медицинскую технику и т. д.

В-третьих, существует ещё и очень важная политическая поддержка. Южная Корея последовательно голосовала за все ключевые резолюции ООН по Украине, в том числе за резолюцию с осуждением российской агрессии.

В-четвёртых, не стоит забывать о стратегическом значении этого государства. Южная Корея — это не просто ещё один «кошёлек» для бесконечных запросов Киева. Это важный союзник США в Азии, страна с сверхмощной экономикой и передовыми технологиями, которая к тому же имеет с Украиной общего врага в лице Северной Кореи, чьи солдаты воюют на стороне России.

Иными словами, у Киева и Сеула есть объективный общий интерес. Потерять этот канал взаимопонимания из-за ряда ошибок в коммуникации — вершина абсурда.

Дипломатия как единственный выход

Ситуация по состоянию на 21 октября выглядит как тупик. Сеул требует официальных извинений и объяснений. Киев настаивает, что извиняться «не за что», а спор якобы уже решен — по крайней мере, так заявлял министр иностранных дел Андрей Сибига. Публично подтвердить факт соглашения о конфиденциальности для Киева означало бы признать, что Зеленский его нарушил. Для Сеула же публичные извинения — это вопрос репутации президента Ли Чжэ Мёна, который уже сделал эту историю личным делом, используя очень агрессивную и персонифицированную публичную риторику.

Но есть и более широкий контекст. Политические силы в Сеуле, которые и раньше выступали против любой помощи Украине, чтобы не ухудшать отношения с Россией и КНДР, получили весомый аргумент, причем именно со стороны Киева. Теперь любое решение о расширении поддержки будет сложнее, ведь ему придется проходить через внутренний политический фильтр. То есть даже после формального примирения «осадок» может остаться.

Нужно понимать, что Украина находится в положении более слабой стороны. Это в Украине война, это она хронически зависима от любой помощи. В таких условиях дипломатия — это не вопрос «кто виноват», как в детской песочнице, а вопрос «как сохранить важного партнера».

То, что произошло, в целом ещё не катастрофа. Но это уже тревожный сигнал. Страна, которая годами была незаметным, но надёжным партнёром, теперь официально выражает «глубокое разочарование», использует очень жёсткую риторику и показательно сокращает своё политико-дипломатическое присутствие. Вернуть доверие будет гораздо сложнее, чем его потерять. И от того, насколько быстро Киев это осознает, зависит место Украины в азиатской политике — регионе, где у нее и так не слишком много друзей.



Мнения экспертов

Политолог, глава социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко напоминает: Южная Корея — сильное государство. А её главный враг, Северная Корея, поставляет России оружие и солдат. Поэтому, конечно же, нам необходимо срочно налаживать отношения с Южной Кореей, а не делать вид, что нас это не касается.

«Конфликт с Северной Кореей — такая же ошибка ОП, Зеленского и дипломатии как таковой, как и конфликт с Польшей вокруг ордена Белого Орла и всего остального. Этот конфликт — огромная ошибка. Южная Корея обладает мощной военно-технической базой, она много помогала Украине. Это наша вина. Другое дело, что местные политики пользуются дипломатическими ошибками и бестактностью Украины, устраивая из этого политическую кампанию. Так работает в Польше, так работает и в Южной Корее. Последняя уже сократила штат посольства, а президент страны демонстрирует, что намерен и в дальнейшем серьезно ссориться с Киевом.

Поэтому в этой ситуации мы явно задели какую-то очень важную струну. Не так важно, кто прав, а кто виноват. Дело в том, что Украина в этой ситуации в проигрыше. Северокорейские солдаты воюют на стороне России против Украины, а Украина при этом ссорится с Южной Кореей! Ну это же просто невозможно представить!» — возмущается Виктор Небоженко.

Политический аналитик УИП, кандидат исторических наук Сергей Толстов уверен: с точки зрения формирования украинской позиции нужно, во-первых, соблюдать договоренности с партнерами. Во-вторых, учитывать не только интересы собственного пиара, но и интересы партнера, от позиции которого зависит та или иная помощь и поддержка, в том числе в международных организациях.

«Это азбука дипломатии и ответственного международного поведения. На других принципах партнерские отношения не строятся. Если Южная Корея — важное государство, входящее в G20, являющееся технологическим и промышленным лидером, то мы должны поддерживать с её властными кругами режим взаимоответственного сотрудничества. Тем более что КНДР выступает союзником России, она находится во враждебном лагере. Что касается действий руководства Украины — мы не знаем, требовала ли Южная Корея, чтобы эта информация была секретной. Но можем предположить, что такая договоренность была достигнута, учитывая реакцию Сесула. Зеленский нарушил договоренность, причем демонстративно, с трибуны ООН. Это не просто ошибка, а проявление пренебрежения к стране, с которой достигнута договоренность.

Для южнокорейских политиков вопрос о возвращении или невозвращении солдат КНДР вообще является очень деликатной проблемой. Отношения между Сеулом и Пхеньяном конфликтные. Долгое время обе столицы исходили из неизбежности воссоединения, хотя сейчас этот вопрос уже снят с повестки дня. Но ещё в 1953 году вопрос о репатриации военнопленных КНДР был настолько конфликтным, что в своё время даже задержал подписание перемирия на несколько месяцев. Вопрос о том, куда, как и кому передаются пленные из Северной Кореи, — это исключительно деликатный вопрос для правительства в Сеуле. И если реакция была настолько жесткой, то можно сказать лишь то, что украинская сторона нарушила очень важные вещи, нарушила свои обещания», — отметил Сергей Толстов.



Подводя итоги, главный урок этой истории очень прост: в дипломатии иногда самое важное — не то, что ты сказал, а то, о чём ты промолчал. Иногда лучше просто промолчать, а если уж и сказал что-то, чего говорить не следовало, — лучше точно промолчать после этого, а не начинать никому не нужную публичную дипломатическую перепалку.

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