Профспілки Франції закликали до загального страйку 5 листопада — RMF24

У Франції профспілки закликали провести загальний страйк 5 листопада після того, як їхні переговори з прем’єр-міністром Себастьєном Лекорню завершилися без домовленостей. Голова профспілки CGT Софі Біне заявила, що уряд не запропонував нових кроків і не врахував вимог працівників, повідомляє RMF24.

Вимоги профспілок

Представники профспілок вимагають від влади конкретних і невідкладних рішень у відповідь на високу вартість життя. За словами Біне, проблема полягає не в гніві, який люди висловлюють під час протестів, а в політиці, що цей гнів спричиняє.

Вона зазначила, що заклик до страйку 5 листопада є спільною ініціативою кількох головних профспілкових об’єднань. Очільниця CGT також закликала зробити акцію якомога масштабнішою.

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Демонстрації 24 жовтня

Біне також закликала профспілковців долучитися до демонстрацій, призначених на 24 жовтня. Участь у них уже анонсувала молодь, яка протестує. Координаційна група учасників попередніх протестів назвала ці акції другим етапом демонстрацій; на її сайті з’явилася інформація про кількадесят заходів.

Минулої суботи по всій Франції відбулися акції проти високої вартості життя, під час яких сталися заворушення. Профспілки вважають, що ці інциденти не мають відвертати увагу від соціально-економічних вимог протестувальників. Уряд натомість називає пріоритетом відновлення порядку на вулицях. Лекорню заявив у парламенті, що передумовою для всього є відновлення порядку.

Після зустрічі Біне повідомила, що прем’єр пообіцяв зустрітися з організаціями ліцеїстів, однак не назвав дату такої зустрічі.

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