Родственники задержанных мигрантов и правозащитники заявили, что Служба иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) может в ближайшее время депортировать тяжелобольных людей из двух центров содержания во Флориде в африканские страны. Об этом сообщает The Guardian.

По данным организации Workers Circle, рейсы могут состояться уже на этой неделе. Ее представительница по вопросам прав мигрантов Арианн Бетанкурт рассказала, что задержанных вызывали на собеседования с сотрудниками, ответственными за депортации. Там им якобы сообщали, что Мексика не примет их из-за состояния здоровья, поэтому их отправят в Африку.

Вероятные рейсы в ЦАР и Бурунди

Иммиграционный адвокат Шалин Флухарти заявила, что, по информации от задержанных, планируются два рейса в Африку — вероятно, в Центральноафриканскую Республику и Бурунди. Она подчеркнула, что длительные перелеты могут быть особенно опасны для людей с заболеваниями сердца, риском инсульта или диабетом, которым необходимы регулярное питание и инсулин.

Флухарти также сказала, что во время предыдущих депортаций людей заковывали в кандалы на руках, ногах и талии. По ее словам, тех, кто жаловался, иногда помещали в фиксирующие средства для всего тела, ограничивавшие движения. Она связала эти сведения с опытом предыдущих депортаций, а не с подтвержденными деталями запланированных рейсов.

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Жалобы на медицинскую помощь и переполненность

Среди задержанных, которых могут депортировать, есть 41-летний гражданин Кубы Нослен Сендра, которого содержат в центре Krome North в Майами. Его жена Анислей Кортес заявила, что у ее мужа неконтролируемый диабет и острый панкреатит, из-за которого ранее в этом году он несколько недель провел в больнице. По ее словам, за время содержания он потерял более 50 фунтов веса, не получал лекарства и достаточное количество пищи.

Речь также идет о людях, содержащихся в центре Broward Transitional Center в Помпано-Бич. Оба учреждения управляются частными компаниями от имени ICE. В прошлом месяце правительственные инспекторы сообщили о серьезной переполненности Krome: в центре содержались 1102 человека при максимальной вместимости 882. В отчете отмечалось, что это ставит под угрозу безопасную и упорядоченную работу учреждения.

Инспекторы также зафиксировали недостаточное количество исправных туалетов, раковин и душевых. В ответ на запрос The Guardian представитель Министерства внутренней безопасности США попросил предоставить персональные данные задержанных, однако после получения информации о Сендре дополнительно не ответил.

По данным издания, Верховный суд США в прошлом месяце одобрил практику депортаций в так называемые третьи страны. Сотни задержанных уже депортировали как минимум в десяток африканских государств, с которыми у них не было связей.

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