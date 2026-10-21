Krewni zatrzymanych migrantów i obrońcy praw człowieka oświadczyli, że amerykańska Służba Imigracyjna i Celna (ICE) może wkrótce deportować ciężko chore osoby z dwóch ośrodków detencyjnych na Florydzie do krajów afrykańskich. Informuje o tym The Guardian.

Według organizacji Workers Circle loty mogą odbyć się już w tym tygodniu. Jej przedstawicielka ds. praw migrantów, Arianne Betancourt, powiedziała, że zatrzymani byli wzywani na rozmowy z pracownikami odpowiedzialnymi za deportacje. Mieli tam rzekomo usłyszeć, że Meksyk nie przyjmie ich ze względu na stan zdrowia, dlatego zostaną wysłani do Afryki.

Możliwe loty do RŚA i Burundi

Prawniczka imigracyjna Shalyn Fluharty oświadczyła, że według informacji od zatrzymanych planowane są dwa loty do Afryki — prawdopodobnie do Republiki Środkowoafrykańskiej i Burundi. Podkreśliła, że długie loty mogą być szczególnie niebezpieczne dla osób z chorobami serca, ryzykiem udaru lub cukrzycą, które potrzebują regularnych posiłków i insuliny.

Fluharty powiedziała także, że podczas wcześniejszych deportacji ludzi zakuwano w kajdany na rękach, nogach i w pasie. Według niej osoby, które skarżyły się, czasami umieszczano w urządzeniach unieruchamiających całe ciało, ograniczających ruchy. Powiązała te informacje z doświadczeniami wcześniejszych deportacji, a nie z potwierdzonymi szczegółami planowanych lotów.

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Skargi na opiekę medyczną i przeludnienie

Wśród zatrzymanych, którzy mogą zostać deportowani, jest 41-letni obywatel Kuby Noslen Sendra, przetrzymywany w ośrodku Krome North w Miami. Jego żona Anisley Cortes oświadczyła, że jej mąż ma niekontrolowaną cukrzycę i ostre zapalenie trzustki, z powodu którego wcześniej w tym roku spędził kilka tygodni w szpitalu. Według niej podczas pobytu w ośrodku stracił ponad 50 funtów wagi oraz nie otrzymywał leków i wystarczającej ilości jedzenia.

Sprawa dotyczy również osób przetrzymywanych w ośrodku Broward Transitional Center w Pompano Beach. Obie placówki są prywatnie prowadzone na rzecz ICE. W ubiegłym miesiącu rządowi inspektorzy poinformowali o poważnym przeludnieniu w Krome: w ośrodku przetrzymywano 1102 osoby przy maksymalnej pojemności 882. W raporcie wskazano, że zagraża to bezpiecznemu i uporządkowanemu funkcjonowaniu placówki.

Inspektorzy odnotowali również niewystarczającą liczbę sprawnych toalet, umywalek i pryszniców. W odpowiedzi na zapytanie The Guardian rzecznik amerykańskiego Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego poprosił o dane osobowe zatrzymanych, jednak po otrzymaniu informacji o Sendrze nie udzielił dalszej odpowiedzi.

Według gazety Sąd Najwyższy USA w ubiegłym miesiącu zatwierdził praktykę deportacji do tak zwanych państw trzecich. Setki zatrzymanych deportowano już do co najmniej kilkunastu państw afrykańskich, z którymi nie mieli żadnych związków.

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