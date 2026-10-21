《卫报》：ICE或将把佛州重病移民驱逐至非洲

被拘留移民的亲属和人权倡导者表示，美国移民和海关执法局（ICE）可能很快将来自佛罗里达州两处拘留中心的重病人员驱逐至非洲国家。《卫报》报道。

据Workers Circle组织称，航班最快可能于本周起飞。该组织移民权利代表阿里安娜·贝坦考特表示，被拘留者被叫去与负责驱逐出境的工作人员面谈。据称，他们被告知墨西哥不会因其健康状况接收他们，因此他们将被送往非洲。

可能飞往中非共和国和布隆迪

移民律师沙林·弗卢哈蒂表示，根据被拘留者提供的信息，计划有两趟飞往非洲的航班——可能前往中非共和国和布隆迪。她强调，长途飞行对患有心脏病、有中风风险或患糖尿病的人可能尤其危险，这些人需要规律进食和胰岛素。

弗卢哈蒂还表示，在此前的驱逐行动中，人们的手、脚和腰部被戴上镣铐。她说，提出投诉的人有时会被置于限制活动的全身约束装置中。她将这些信息与此前驱逐行动的经历联系起来，而非与计划航班已获证实的细节联系起来。

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关于医疗救助和拥挤状况的投诉

可能被驱逐的被拘留者中包括41岁的古巴公民诺斯伦·森德拉，他被关押在迈阿密的Krome North中心。他的妻子阿尼斯莱·科尔特斯表示，她的丈夫患有未受控制的糖尿病和急性胰腺炎，并因此在今年早些时候住院数周。她说，他在被拘留期间体重减轻了50多磅，且没有获得药物和足够的食物。

此事还涉及被关押在庞帕诺比奇Broward Transitional Center的人员。这两处设施均由私营机构代表ICE运营。上个月，政府检查人员报告称Krome严重拥挤：该中心在最大容量为882人的情况下关押了1102人。报告指出，这危及该机构的安全和有序运行。

检查人员还记录到可用的厕所、洗手池和淋浴设施数量不足。针对《卫报》的问询，美国国土安全部发言人要求提供被拘留者的个人信息，但在收到关于森德拉的信息后未再作出回应。

据该报报道，美国最高法院上个月批准了将人员驱逐至所谓第三国的做法。数百名被拘留者已被驱逐至至少十个与他们没有关联的非洲国家。

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