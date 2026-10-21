Президент Навроцький зберіг лідерство в рейтингу довіри поляків — RMF24

У Польщі президент Кароль Навроцький зберіг перше місце в жовтневому рейтингу довіри політикам, складеному Центром дослідження громадської думки CBOS. Йому довіряють 53% опитаних — стільки ж, як у вересні. Недовіру до глави держави висловили 34% респондентів, що на один відсотковий пункт менше, ніж місяцем раніше.

Про результати опитування повідомляє RMF24. Друге місце посів віцепрем’єр і міністр закордонних справ Радослав Сікорський: йому довіряють 44% опитаних, на один відсотковий пункт більше, ніж у вересні. Частка тих, хто не довіряє Сікорському, скоротилася на три відсоткові пункти — до 32%.

Хто увійшов до першої п’ятірки

Третім у рейтингу став віцепрем’єр і міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш із 42% довіри. Водночас його результат знизився на три відсоткові пункти порівняно з попереднім місяцем, а недовіру до нього висловили 32% респондентів.

Прем’єр-міністр Дональд Туск посів четверту позицію: йому довіряють 36% учасників опитування, а не довіряють 51%. П’ятим став мер Варшави Рафал Тшасковський із показником довіри 35%; недовіру до нього заявили 45% респондентів.

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За ними розташувався віцеспікер Сейму та лідер Конфедерації Кшиштоф Босак — 34% довіри. По 29% опитаних довіряють Вальдемару Журеку та маршалку Сейму Влодзімежу Чажастому.

Найвищі показники недовіри

Найбільшу недовіру серед включених до дослідження політиків має голова партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський — 60%. Далі йдуть Гжегож Браун із 59%, колишній прем’єр-міністр Матеуш Моравецький із 54%, Пшемислав Чарнек із 52% та Дональд Туск із 51%.

Опитування CBOS проводилося 1–11 жовтня на вибірці з 1028 осіб. 60,7% інтерв’ю провели особисто, 25,3% — телефоном, ще 14% — через інтернет.

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