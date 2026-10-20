В Польше 22 октября в 18:00 в 24 городах запланированы протесты под лозунгом «Красная карточка за аборты». Участники будут требовать выполнения предвыборных обещаний по либерализации законодательства о прерывании беременности, сообщает RMF24.

Годовщина решения Конституционного суда

Дата акций выбрана к годовщине решения Конституционного суда Польши, принятого 22 октября 2020 года. Тогда суд признал неконституционной норму, разрешавшую аборт в случае тяжелого и необратимого повреждения плода или неизлечимой болезни, угрожающей его жизни. Решение вызвало массовые протесты по всей стране.

Организаторы нынешних демонстраций напоминают, что смягчение правил, касающихся абортов, было одним из ключевых пунктов коалиции, победившей на выборах 2023 года. По словам активистов, это обещание до сих пор не выполнено.

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Акции в городах по всей стране

Демонстрации должны пройти, в частности, в Гданьске, Познани, Еленей-Гуре, Катовице, Кельце, Лодзи, Бельско-Бяле, Варшаве, Люблине, Торуни, Пётркуве-Трыбунальском, Кракове, Ченстохове, Ольштыне, Вроцлаве, Быдгоще и Щецине. По словам организаторов, это будет крупнейшая в Польше акция на тему абортов за последние два года.

Инициатором общенациональной кампании является гданьский фонд Widzialne. К организации местных акций также присоединились другие организации по защите прав женщин, в частности Общепольская женская забастовка. Организации заявляют, что женщин с беременностями, угрожающими жизни, по-прежнему могут отправлять из больниц из-за якобы отсутствия правовых оснований для помощи, поэтому они ищут ее за границей.

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