W Polsce 22 października o godz. 18:00 w 24 miastach zaplanowano protesty pod hasłem „Czerwona kartka za aborcje”. Uczestnicy będą domagać się realizacji obietnic wyborczych dotyczących liberalizacji przepisów o przerywaniu ciąży, informuje RMF24.

Rocznica orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Datę akcji wybrano na rocznicę orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego Polski, wydanego 22 października 2020 roku. Wówczas sąd uznał za niekonstytucyjny przepis pozwalający na aborcję w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu lub nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Orzeczenie wywołało masowe protesty w całym kraju.

Organizatorzy obecnych demonstracji przypominają, że złagodzenie przepisów dotyczących aborcji było jednym z kluczowych punktów koalicji, która wygrała wybory w 2023 roku. Według aktywistów obietnica ta wciąż nie została zrealizowana.

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Akcje w miastach w całym kraju

Demonstracje mają odbyć się między innymi w Gdańsku, Poznaniu, Jeleniej Górze, Katowicach, Kielcach, Łodzi, Bielsku-Białej, Warszawie, Lublinie, Toruniu, Piotrkowie Trybunalskim, Krakowie, Częstochowie, Olsztynie, Wrocławiu, Bydgoszczy i Szczecinie. Według organizatorów będzie to największa w Polsce akcja dotycząca aborcji w ciągu ostatnich dwóch lat.

Inicjatorem ogólnopolskiej kampanii jest gdańska fundacja Widzialne. Do organizacji lokalnych akcji dołączyły także inne organizacje działające na rzecz praw kobiet, w tym Ogólnopolski Strajk Kobiet. Organizacje twierdzą, że kobiety z ciążami zagrażającymi życiu nadal mogą być odsyłane ze szpitali z powodu rzekomego braku podstaw prawnych do udzielenia pomocy, przez co szukają jej za granicą.

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