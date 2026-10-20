英国针对Covid-19疫情的公开调查认定，政府的失误促成了冠状病毒在养老院居民和工作人员中迅速传播。调查主席希瑟·哈利特称，当局未建议对从医院出院并转入此类机构的患者进行隔离，是一项重大疏忽，《卫报》报道。

患者未经检测即出院

2020年3月和4月，为给国民保健服务腾出病床，约2.5万名患者从英格兰的医院出院并转入养老院。强制检测于2020年4月15日实施。高等法院后来裁定该政策违法。

前卫生大臣马特·汉考克在作证时承担了政府决定让未经检测的患者出院并转入机构的责任。他称这是在困难情况下最不坏的决定。哈利特承认有必要腾出医院病床，但批评未就出院人员隔离发布指导意见。

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对居民和工作人员的后果

2020年3月至2022年7月期间，英国养老院有超过4.3万人死于Covid-19。哈利特表示，成人照护领域实际上被置于次要位置，而保护医疗系统的努力有时以照护服务使用者和提供者的利益为代价。

报告还提到，工作人员获得的个人防护装备不足。根据所引述的证词，工作人员使用防水斗篷、油漆工连体服、从家居装修用品商店购买的手套，以及用布料、垃圾袋和床上用品制成的临时防护用品。

哈利特指出，探视限制对居民造成了严重的情感伤害，导致他们陷入孤立并产生被抛弃感。报告包含八项建议，其中包括为未来疫情制定计划、为工作人员自我隔离提供财政支持、探视规则，以及在隔离限制期间加强对机构的监管。

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