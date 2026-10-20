以色列教育部长约阿夫·基什批准了对全国学生评估体系进行专业审查后得出的全部结论和建议，并指示对该体系进行全面改革。据《耶路撒冷邮报》报道。

RAMA的工作将发生变化

基什在教育部领导层会议上表示，在这些建议得到落实之前，国家教育测量与评估局RAMA将无法继续按照原有模式运作。该体系审查由阿米·莫亚尔教授完成。

这一决定是在围绕全国性Tenufa Lemachar考试的争议后作出的。该考试又称“明日动力”，用于评估该国教育体系中学生的学习成绩。

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测试的九项措施

根据部长的指示，该部门将推出九项措施，涉及全国评估的结构、实施及结果公布。特别是，教育部必须制定一套全面的英语评估体系，按照课程设置涵盖写作、听力和口语。

此外，还计划修订成绩等级模式。最高等级将不再被界定为符合课程要求的唯一指标；取而代之的是，将引入一项基础教育基准，用于评估对基本要求的掌握情况，其他等级则将反映学生成绩的分布。此次改革是在以色列PISA成绩创下最差纪录的背景下宣布的，该结果显示其数学、阅读和科学成绩显著下降。

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