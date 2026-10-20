В Израиле министр образования Йоав Киш одобрил все выводы и рекомендации профессионального обзора национальной системы оценивания учащихся и поручил провести ее комплексную реформу. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Работа RAMA изменится

На совещании руководства Министерства образования Киш заявил, что Национальный орган измерения и оценки в образовании RAMA не сможет и далее работать по прежней модели, пока рекомендации не будут внедрены. Обзор системы подготовил профессор Ами Мояль.

Решение приняли после спора вокруг общенациональных экзаменов Tenufa Lemachar, или «Импульс для завтрашнего дня», которые оценивают учебные достижения учащихся в системе образования страны.

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Девять мер для тестирования

Согласно директиве министра, ведомство введет девять мер, касающихся структуры, проведения и публикации результатов национальных оцениваний. В частности, министерство должно разработать комплексную систему оценивания английского языка, которая будет охватывать письмо, аудирование и говорение в соответствии с учебной программой.

Также планируется пересмотреть модель уровней успеваемости. Высший уровень больше не будут определять как единственный показатель соответствия требованиям программы; вместо этого введут базовый образовательный ориентир для оценки освоения фундаментальных требований, а другие уровни будут отражать распределение достижений учащихся. О реформе объявили на фоне худших для Израиля результатов PISA, которые показали существенное снижение показателей по математике, чтению и естественным наукам.

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