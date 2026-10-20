W Izraelu minister edukacji Joaw Kisch zatwierdził wszystkie wnioski i rekomendacje profesjonalnego przeglądu krajowego systemu oceniania uczniów oraz polecił przeprowadzenie jego kompleksowej reformy. Poinformował o tym „The Jerusalem Post”.

Zmieni się działalność RAMA

Na spotkaniu kierownictwa Ministerstwa Edukacji Kisch oświadczył, że Krajowy Urząd Pomiaru i Oceny w Edukacji RAMA nie będzie mógł dalej działać według poprzedniego modelu, dopóki rekomendacje nie zostaną wdrożone. Przegląd systemu przygotował profesor Ami Moyal.

Decyzję podjęto po sporze dotyczącym ogólnokrajowych egzaminów Tenufa Lemachar, czyli „Impuls dla jutra”, które oceniają osiągnięcia edukacyjne uczniów w systemie oświaty kraju.

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Dziewięć działań dotyczących testowania

Zgodnie z dyrektywą ministra resort wprowadzi dziewięć działań dotyczących struktury, przeprowadzania i publikowania wyników ocen krajowych. W szczególności ministerstwo ma opracować kompleksowy system oceny języka angielskiego, obejmujący pisanie, rozumienie ze słuchu i mówienie zgodnie z programem nauczania.

Planowana jest również rewizja modelu poziomów osiągnięć. Najwyższy poziom nie będzie już określany jako jedyny wskaźnik spełniania wymagań programu; zamiast tego zostanie wprowadzony podstawowy punkt odniesienia edukacyjnego do oceny opanowania fundamentalnych wymagań, a pozostałe poziomy będą odzwierciedlać rozkład osiągnięć uczniów. Reformę ogłoszono na tle najgorszych dla Izraela wyników PISA, które wykazały znaczny spadek wyników z matematyki, czytania i nauk przyrodniczych.

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