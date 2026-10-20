В Польше министр внутренних дел и администрации Марцин Кервиньский сообщил о подаче в прокуратуру заявлений в отношении телеканала TV Republika, его президента Томаша Сакевича и других журналистов канала. Как сообщает RMF24, заявления были поданы в понедельник, а министр рассказал об этом во вторник в социальной сети X.

Что стало основанием для заявлений

Кервиньский заявил, что обращения в прокуратуру связаны, в частности, с тем, что он назвал натравливанием на полицейских, оскорблениями в их адрес и распространением клеветы. Ранее министр говорил, что заявления также касаются подозрений в клевете и оскорблении полицейских, призывов отказываться от выполнения служебных обязанностей, склонения к раскрытию сведений о частной жизни правоохранителей, а также влияния на служебные действия.

По словам министра, лица, которые оскорбляют полицейских, пытаются оказывать на них давление или применяют к ним насилие, должны предстать перед судом. Он также отмечал, что некоторые действия не предпринимались сразу, чтобы не обострять ситуацию вокруг протестов у Конституционного трибунала.

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Реакция руководства полиции

Главный комендант полиции генерал-инспектор Марек Боронь анонсировал обращение в прокуратуру с требованием принять меры по делам, в которых были нарушены права правоохранителей. В письме к полицейским он написал, что реагирует на волну ненависти в интернете, в частности на оскорбления и публичное унижение сотрудницы полиции во время исполнения ею служебных обязанностей.

Перед зданием Конституционного трибунала проходят демонстрации правых кругов, связанные с политическим спором вокруг этого учреждения. Во время одной из акций на сотрудницу полиции напали, сообщает RMF24. Она получила травмы и была госпитализирована.

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