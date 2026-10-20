В Италии Квиринал — аппарат президента республики — высказал возражения против предложения наделить военнослужащих полномочиями судебной полиции в проектах нового декрета о безопасности. По данным парламентских источников, это единственное замечание Квиринала к документу, который правительство ожидало рассмотреть вечером 20 октября.

Ключевой вопрос декрета

Как сообщает ANSA English, парламентские источники назвали наделение военных такими полномочиями ключевым вопросом будущего декрета. Проекты документа готовили к утверждению после молодежных беспорядков в Милане в минувшие выходные.

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Консультации с правительством

Источники отметили, что правительство должно урегулировать этот вопрос после традиционных консультаций между аппаратами Квиринала и Палаццо Киджи — офисом премьер-министра. После решения этого пункта Квиринал, по оценке источников, будет готов одобрить эту меру.

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