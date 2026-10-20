We Włoszech Kwirynał — urząd prezydenta republiki — zgłosił zastrzeżenia wobec propozycji przyznania wojskowym uprawnień policji sądowej w projektach nowego dekretu bezpieczeństwa. Według źródeł parlamentarnych jest to jedyna uwaga Kwirynału do dokumentu, który rząd spodziewał się rozpatrzyć wieczorem 20 października.

Kluczowa kwestia dekretu

Jak informuje ANSA English, źródła parlamentarne nazwały przyznanie takich uprawnień wojskowym kluczową kwestią przyszłego dekretu. Projekty dokumentu przygotowywano do zatwierdzenia po zamieszkach młodzieży w Mediolanie w ubiegły weekend.

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Konsultacje z rządem

Źródła wskazały, że rząd musi uregulować tę kwestię po tradycyjnych konsultacjach między urzędami Kwirynału i Palazzo Chigi — siedziby premiera. Po rozwiązaniu tej kwestii Kwirynał, według oceny źródeł, będzie gotowy zatwierdzić ten środek.

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