在波兰，内政和行政部长马尔钦·凯尔温斯基宣布，已就电视台TV Republika、其总裁托马什·萨凯维奇以及该频道的其他记者向检察机关提出报案。正如RMF24报道，这些报案于周一提交，部长于周二在社交网络X上披露了此事。

报案的依据是什么

凯尔温斯基表示，向检察机关提出的报案尤其涉及他所称的煽动针对警察的行为、对警察的侮辱以及散布诽谤言论。此前，这位部长称，报案还涉及涉嫌诽谤和侮辱警察、呼吁拒绝履行公务职责、诱使披露执法人员私人生活信息，以及影响公务行为。

部长表示，侮辱警察、试图向他们施压或对他们使用暴力的人应当接受审判。他还指出，为避免加剧围绕宪法法庭附近抗议活动的局势，一些行动没有立即采取。

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警方领导层的反应

警察总司令、总监察长马雷克·博龙宣布，将向检察机关提出请求，要求在执法人员权利受到侵犯的案件中采取行动。他在致警察的一封信中写道，他正对网络上的仇恨浪潮作出回应，其中包括侮辱以及在一名女警执行公务期间对其进行公开羞辱。

宪法法庭大楼前正在举行右翼团体的示威活动，这与围绕该机构的政治争议有关。RMF24报道称，在其中一次活动中，一名女警遭到袭击。她受伤并被送往医院。

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