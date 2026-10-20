W Polsce minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński poinformował o złożeniu do prokuratury zawiadomień dotyczących telewizji TV Republika, jej prezesa Tomasza Sakiewicza oraz innych dziennikarzy stacji. Jak podaje RMF24, zawiadomienia zostały złożone w poniedziałek, a minister poinformował o tym we wtorek w serwisie społecznościowym X.

Co było podstawą zawiadomień

Kierwiński oświadczył, że zawiadomienia do prokuratury są związane między innymi z tym, co nazwał szczuciem na policjantów, ich obrażaniem oraz rozpowszechnianiem pomówień. Wcześniej minister mówił, że zawiadomienia dotyczą także podejrzeń zniesławienia i znieważenia policjantów, wezwań do odmowy wykonywania obowiązków służbowych, nakłaniania do ujawnienia informacji o życiu prywatnym funkcjonariuszy, a także wywierania wpływu na czynności służbowe.

Według ministra osoby, które obrażają policjantów, próbują wywierać na nich presję lub stosują wobec nich przemoc, powinny stanąć przed sądem. Zaznaczył również, że niektórych działań nie podjęto od razu, aby nie zaostrzać sytuacji wokół protestów przy Trybunale Konstytucyjnym.

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Reakcja kierownictwa policji

Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Boroń zapowiedział zwrócenie się do prokuratury z żądaniem podjęcia działań w sprawach, w których naruszono prawa funkcjonariuszy. W liście do policjantów napisał, że reaguje na falę nienawiści w internecie, w tym na zniewagi i publiczne poniżanie policjantki podczas wykonywania przez nią obowiązków służbowych.

Przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego odbywają się demonstracje środowisk prawicowych związane ze sporem politycznym wokół tej instytucji. Podczas jednej z akcji zaatakowano policjantkę, podaje RMF24. Odniosła obrażenia i trafiła do szpitala.

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