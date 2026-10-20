Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в Сейме, что подаст президенту Каролю Навроцкому ходатайство о назначении министра финансов и экономики Анджея Доманьского вице-премьер-министром. Об этом сообщает Interia.

Дебаты по вотуму недоверия

Заявление Туска прозвучало во время рассмотрения Сеймом вопроса о вотуме недоверия Доманьскому. После дебатов министр выступил в парламенте и заявил об экономических амбициях Польши. Среди достижений он назвал присоединение страны к группе G20.

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Позиции правительства и оппозиции

Представители оппозиции заявляли, что Доманьский является автором проекта бюджета, предусматривающего заимствования Польши на 300 млрд злотых. Туск, выступая в защиту министра, признал наличие высокого дефицита и долга. В то же время премьер выразил уверенность, что при Доманьском и Коалиции 15 октября долг останется под контролем. По его словам, крупные европейские страны имеют значительно более высокий уровень задолженности, чем Польша.

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