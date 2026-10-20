Premier Polski Donald Tusk oświadczył w Sejmie, że złoży do prezydenta Karola Nawrockiego wniosek o powołanie ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego na stanowisko wicepremiera. Informuje o tym Interia.

Debata nad wotum nieufności

Oświadczenie Tuska padło podczas rozpatrywania przez Sejm kwestii wotum nieufności wobec Domańskiego. Po debacie minister wystąpił w parlamencie i mówił o gospodarczych ambicjach Polski. Wśród osiągnięć wymienił dołączenie kraju do grupy G20.

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Stanowiska rządu i opozycji

Przedstawiciele opozycji twierdzili, że Domański jest autorem projektu budżetu, który przewiduje zaciągnięcie przez Polskę 300 mld złotych pożyczek. Tusk, broniąc ministra, przyznał, że deficyt i dług są wysokie. Jednocześnie premier wyraził przekonanie, że za Domańskiego i Koalicji 15 Października dług pozostanie pod kontrolą. Jak powiedział, duże kraje europejskie mają znacznie wyższy poziom zadłużenia niż Polska.

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