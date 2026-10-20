В Польше, в Тарнуве, около 150 профсоюзных активистов Grupa Azoty провели акцию у офиса компании на улице Квятковского. По данным RMF24, они требовали, в частности, повышения зарплат.

Требования профсоюзов

Перед входом участники акции поставили тачку с манекеном в рабочей одежде. Один из профсоюзных активистов заявил, что в компании часто проводят совещания для менеджеров и появляется больше директорских и руководящих должностей, тогда как обычные работники не получают ни повышений, ни социальной поддержки.

В публикации в социальных сетях профсоюзы заявили о затягивании переговоров, пустых обещаниях и экономии на работниках. Они также потребовали восстановить приостановленные выплаты по коллективному трудовому договору, обеспечить уважение к персоналу и безопасность рабочих мест.

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Профсоюзные активисты подчеркнули, что будущее Grupa Azoty важно для Тарнува, Мосцице и тысяч семей. По их словам, с деятельностью предприятия связаны местные компании, торговля и сфера услуг.

Позиция компании

В Grupa Azoty заявили, что выполнение требований профсоюзов обошлось бы компании более чем в полмиллиарда в год. В компании также указали, что высокие цены на газ увеличивают затраты на производство удобрений.

Представитель Grupa Azoty Гжегож Кулиг сообщил о готовности руководства к медиации. По его словам, в двух из пяти компаний группы — в Полице и Сяркополе — уже внедряются согласованные повышения. В Тарнуве, Кендзежине и Пулавах стороны ожидают следующего этапа переговоров и медиации.

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