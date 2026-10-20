在波兰塔尔努夫，约150名Grupa Azoty工会成员在该公司位于克维亚特科夫斯基街的办公室外举行抗议活动。据RMF24报道，他们尤其要求提高工资。

工会的要求

在入口前，抗议参与者摆放了一辆手推车，车上放着一个穿工作服的人体模型。一名工会成员表示，公司经常为管理人员举行会议，并增设更多总监和管理岗位，而普通员工既得不到加薪，也得不到社会支持。

工会在社交媒体发文称，谈判被拖延，承诺落空，并且公司在员工身上节省开支。他们还要求恢复根据集体劳动协议暂停的款项，确保对员工的尊重以及工作岗位的安全。

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工会成员强调，Grupa Azoty的未来对塔尔努夫、莫希采以及数千个家庭十分重要。他们表示，当地企业、贸易和服务业都与该企业的运营有关联。

公司的立场

Grupa Azoty表示，满足工会的要求每年将使公司花费超过5亿。公司还指出，高昂的天然气价格增加了化肥生产成本。

Grupa Azoty发言人格热戈日·库利格表示，管理层已准备好进行调解。据他介绍，该集团五家公司中的两家——位于波利采和Siarkopol的公司——已经在实施商定的加薪措施。在塔尔努夫、肯杰任和普瓦维，双方正在等待谈判和调解的下一阶段。

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