W Polsce, w Tarnowie, około 150 związkowców Grupy Azoty przeprowadziło akcję przed siedzibą spółki przy ulicy Kwiatkowskiego. Jak podaje RMF24, domagali się oni między innymi podwyżek wynagrodzeń.

Żądania związków zawodowych

Przed wejściem uczestnicy akcji ustawili taczkę z manekinem w odzieży roboczej. Jeden ze związkowców oświadczył, że w spółce często organizowane są narady dla menedżerów i powstaje więcej stanowisk dyrektorskich oraz kierowniczych, podczas gdy zwykli pracownicy nie otrzymują podwyżek ani wsparcia socjalnego.

W poście w mediach społecznościowych związki zawodowe poinformowały o przeciąganiu negocjacji, pustych obietnicach i oszczędzaniu na pracownikach. Zażądały również przywrócenia zawieszonych świadczeń wynikających z układu zbiorowego pracy, zapewnienia szacunku dla personelu oraz bezpieczeństwa miejsc pracy.

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Związkowcy podkreślili, że przyszłość Grupy Azoty jest ważna dla Tarnowa, Mościc i tysięcy rodzin. Jak wskazali, z działalnością przedsiębiorstwa związane są lokalne firmy, handel i sektor usług.

Stanowisko spółki

W Grupie Azoty oświadczono, że spełnienie żądań związków zawodowych kosztowałoby spółkę ponad pół miliarda rocznie. Spółka wskazała również, że wysokie ceny gazu zwiększają koszty produkcji nawozów.

Rzecznik Grupy Azoty Grzegorz Kulig poinformował o gotowości kierownictwa do mediacji. Jak powiedział, w dwóch z pięciu spółek grupy — w Policach i Siarkopolu — wdrażane są już uzgodnione podwyżki. W Tarnowie, Kędzierzynie i Puławach strony oczekują na kolejny etap negocjacji i mediacji.

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