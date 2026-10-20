Нефть марки Brent подорожала до пятимесячного максимума, несмотря на уступки Трампа России

Мировые цены на нефть резко выросли на фоне атак на суда и энергетические объекты Саудовской Аравии, что усилило опасения относительно перебоев с поставками.

Стоимость нефти Brent поднялась до $111,05 за баррель — самого высокого уровня с мая. Американская WTI выросла до $104,94 за баррель, достигнув максимума с сентября.

По данным аналитиков ING, рынок закладывает в цены дополнительную премию из-за рисков для поставок энергоносителей. По информации сервиса Kpler, в течение двух недель были атакованы как минимум 18 судов.

Рост происходит несмотря на решение администрации Дональда Трампа ослабить часть санкций, связанных с российским дизельным топливом. Главным фактором подорожания пока остаются опасения по поводу ситуации на Ближнем Востоке.

Источник: Reuters

Стоимость нефти эталонной марки Brent по состоянию на 7:45 по восточному времени США 16 октября составляла 108,51 доллара за баррель.

Цены на нефть, которые будут держаться выше $100 за баррель, могут затруднить США и, потенциально, Израилю сдерживание новой эскалации вокруг Ирана перед выборами в обеих странах.

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