Światowe ceny ropy gwałtownie wzrosły w związku z atakami na statki i obiekty energetyczne w Arabii Saudyjskiej, co spotęgowało obawy dotyczące zakłóceń w dostawach.

Cena ropy Brent wzrosła do 111,05 USD za baryłkę — najwyższego poziomu od maja. Amerykańska ropa WTI wzrosła do 104,94 USD za baryłkę, osiągając najwyższy poziom od września.

Według analityków ING rynek uwzględnia w cenach dodatkową premię z powodu ryzyka związanego z dostawami surowców energetycznych. Z informacji serwisu Kpler wynika, że w ciągu dwóch tygodni zaatakowano co najmniej 18 statków.

Wzrost ten ma miejsce pomimo decyzji administracji Donalda Trumpa o złagodzeniu części sankcji związanych z rosyjskim olejem napędowym. Głównym czynnikiem powodującym wzrost cen pozostają obecnie obawy dotyczące sytuacji na Bliskim Wschodzie.

Źródło: Reuters

Cena ropy naftowej referencyjnej marki Brent o godz. 7:45 czasu wschodnioamerykańskiego 16 października wynosiła 108,51 dolara za baryłkę.

Ceny ropy utrzymujące się powyżej 100 dolarów za baryłkę mogą utrudnić Stanom Zjednoczonym, a potencjalnie także Izraelowi, powstrzymanie nowego zaostrzenia konfliktu wokół Iranu przed wyborami w obu krajach.

Czytaj nas na