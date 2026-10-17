Нафта понад $100 може посилити ризик ескалації з Іраном — Jerusalem Post

Ціни на нафту, які триматимуться вище $100 за барель, можуть ускладнити США та потенційно Ізраїлю стримування нового загострення навколо Ірану перед виборами в обох країнах. Таку оцінку опублікував Jerusalem Post.

Видання зазначає, що високі ціни на нафту поєднуються зі зниженням котирувань на Волл-стріт і занепокоєнням щодо компаній у сфері штучного інтелекту. На думку авторів, це може створювати для США одночасний тиск через енергетичний ринок, ситуацію на фондовому ринку та побоювання щодо технологічного сектору.

Ормузька протока та постачання

Одним із ключових чинників лишається ситуація в Ормузькій протоці. За даними Jerusalem Post, США намагаються переконати ринки, що протока відкрита для судноплавства та існують альтернативні джерела енергії. Водночас відео із суднами, які зазнали лиха в протоці, та контейнерами у воді можуть посилювати занепокоєння щодо стабільності ланцюгів постачання.

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Видання також звертає увагу на питання, чи достатня кількість суден продовжує перевозити енергоресурси. Атаки на трубопроводи або транзитні пункти в Саудівській Аравії можуть спричиняти перебої, оскільки ремонт такої інфраструктури іноді триває тижнями.

Ризики нових атак

Jerusalem Post припускає, що хусити можуть створювати загрози для протоки Баб-ель-Мандеб. За оцінкою видання, вони також можуть заохочувати пов’язані з Іраном угруповання в Іраку до подальших атак на нафтову й газову інфраструктуру Саудівської Аравії. У матеріалі згадано вибух в Іраку в суботу, який, імовірно, міг уразити пов’язане з Іраном угруповання.

Видання пише, що Іран перебуває в блокаді, але може почуватися впевненіше щодо наступних кроків. Jerusalem Post вказує на можливість ескалації протягом найближчих одного-двох тижнів та припускає, що Іран і його проксі можуть намагатися скористатися періодом перед виборами в Ізраїлі та США.

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