Цены на нефть, которые будут держаться выше $100 за баррель, могут осложнить США и потенциально Израилю сдерживание нового обострения вокруг Ирана перед выборами в обеих странах. Такую оценку опубликовал Jerusalem Post.

Издание отмечает, что высокие цены на нефть сочетаются со снижением котировок на Уолл-стрит и обеспокоенностью по поводу компаний в сфере искусственного интеллекта. По мнению авторов, это может создавать для США одновременное давление через энергетический рынок, ситуацию на фондовом рынке и опасения относительно технологического сектора.

Ормузский пролив и поставки

Одним из ключевых факторов остается ситуация в Ормузском проливе. По данным Jerusalem Post, США пытаются убедить рынки, что пролив открыт для судоходства и существуют альтернативные источники энергии. В то же время видео с терпящими бедствие в проливе судами и контейнерами в воде могут усиливать обеспокоенность стабильностью цепочек поставок.

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Издание также обращает внимание на вопрос, продолжает ли достаточное количество судов перевозить энергоресурсы. Атаки на трубопроводы или транзитные пункты в Саудовской Аравии могут вызывать перебои, поскольку ремонт такой инфраструктуры иногда занимает недели.

Риски новых атак

Jerusalem Post предполагает, что хуситы могут создавать угрозы для пролива Баб-эль-Мандеб. По оценке издания, они также могут поощрять связанные с Ираном группировки в Ираке к дальнейшим атакам на нефтяную и газовую инфраструктуру Саудовской Аравии. В материале упомянут взрыв в Ираке в субботу, который, вероятно, мог поразить связанную с Ираном группировку.

Издание пишет, что Иран находится в блокаде, но может чувствовать себя увереннее в отношении следующих шагов. Jerusalem Post указывает на возможность эскалации в течение ближайших одной-двух недель и предполагает, что Иран и его прокси могут попытаться воспользоваться периодом перед выборами в Израиле и США.

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