每桶油价维持在100美元以上，可能使美国以及潜在的以色列更难在两国选举前遏制围绕伊朗的新一轮升级。《耶路撒冷邮报》发表了这一评估。

该报指出，高油价与华尔街报价下跌以及对人工智能领域公司的担忧同时出现。作者认为，这可能通过能源市场、股市状况以及对科技行业的担忧，给美国带来同时存在的压力。

霍尔木兹海峡与供应

关键因素之一仍是霍尔木兹海峡的局势。据《耶路撒冷邮报》报道，美国正试图让市场相信，该海峡对航运开放，并且存在替代能源来源。与此同时，海峡内遇险船只和水中集装箱的视频，可能加剧外界对供应链稳定性的担忧。

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该报还关注是否仍有足够数量的船只继续运输能源资源的问题。对沙特阿拉伯管道或过境点的袭击可能导致中断，因为修复这类基础设施有时需要数周时间。

新袭击的风险

《耶路撒冷邮报》认为，胡塞武装可能对曼德海峡构成威胁。该报评估称，他们还可能鼓励伊拉克与伊朗有关联的组织，进一步袭击沙特阿拉伯的石油和天然气基础设施。报道提到周六发生在伊拉克的一起爆炸，该爆炸可能袭击了一个与伊朗有关联的组织。

该报写道，伊朗正处于封锁之中，但可能会对下一步行动更有信心。《耶路撒冷邮报》指出，未来一到两周内可能出现升级，并认为伊朗及其代理人可能试图利用以色列和美国选举前的时期。

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