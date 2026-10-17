Ceny ropy utrzymujące się powyżej 100 dolarów za baryłkę mogą utrudnić Stanom Zjednoczonym, a potencjalnie także Izraelowi, powstrzymanie nowej eskalacji wokół Iranu przed wyborami w obu krajach. Taką ocenę opublikował Jerusalem Post.

Gazeta zauważa, że wysokie ceny ropy łączą się ze spadkiem notowań na Wall Street oraz obawami dotyczącymi firm z sektora sztucznej inteligencji. Zdaniem autorów może to wywierać na Stany Zjednoczone jednoczesną presję przez rynek energii, sytuację na rynku akcji oraz obawy dotyczące sektora technologicznego.

Cieśnina Ormuz i dostawy

Jednym z kluczowych czynników pozostaje sytuacja w Cieśninie Ormuz. Według Jerusalem Post Stany Zjednoczone próbują przekonać rynki, że cieśnina jest otwarta dla żeglugi i istnieją alternatywne źródła energii. Jednocześnie nagrania statków, które znalazły się w trudnej sytuacji w cieśninie, oraz kontenerów w wodzie mogą nasilać obawy o stabilność łańcuchów dostaw.

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Gazeta zwraca również uwagę na kwestię, czy wystarczająca liczba statków nadal przewozi surowce energetyczne. Ataki na rurociągi lub punkty tranzytowe w Arabii Saudyjskiej mogą powodować zakłócenia, ponieważ naprawa takiej infrastruktury czasami trwa tygodniami.

Ryzyko nowych ataków

Jerusalem Post przypuszcza, że Huti mogą stwarzać zagrożenie dla cieśniny Bab al-Mandab. Według oceny gazety mogą oni również zachęcać powiązane z Iranem grupy w Iraku do dalszych ataków na saudyjską infrastrukturę naftową i gazową. W materiale wspomniano o sobotniej eksplozji w Iraku, która prawdopodobnie mogła uderzyć w grupę powiązaną z Iranem.

Gazeta pisze, że Iran znajduje się pod blokadą, ale może czuć się pewniej co do kolejnych kroków. Jerusalem Post wskazuje na możliwość eskalacji w ciągu najbliższych jednego–dwóch tygodni i przypuszcza, że Iran oraz jego pełnomocnicy mogą próbować wykorzystać okres przed wyborami w Izraelu i Stanach Zjednoczonych.

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