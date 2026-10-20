Власти Ирана отвергли утверждения США о том, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) не может платить своим военнослужащим, а связанные с Тегераном региональные группировки испытывают финансовые трудности. Иранская сторона также опровергла, что страна не способна поддерживать союзников в регионе, сообщает Al Jazeera.

Заявления американского командования

Глава Центрального командования США адмирал Брэд Купер на прошлой неделе заявил, что военные удары и морская блокада южных портов Ирана нанесли стране значительные потери. По его словам, США предотвратили экспорт иранской нефти на сумму не менее 25 млрд долларов и способствовали замораживанию около 350 млн долларов в криптоактивах.

Купер также утверждал, что отдельные связанные с Ираном вооружённые группировки якобы задерживают выплаты бойцам, чтобы направлять средства КСИР, который, по его утверждению, также не платит собственным военнослужащим. Американская сторона представляет эти заявления как результат своей кампании против Ирана.

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Состояние экономики и поддержка союзников

Глава Центрального банка Ирана Абдолнасер Хеммати заявил, что экономика страны, несмотря на давление, демонстрирует устойчивость, а заявления о её крахе являются иллюзией. В то же время Всемирный банк прогнозирует сокращение иранской экономики на 7,7% в 2026–2027 финансовом году.

Президент Масуд Пезешкиан в воскресенье признал, что военные атаки и морская блокада создали для страны существенные проблемы. Он заявил, что правительство опирается на внутренние возможности, а управление потреблением позволило отказаться от импорта бензина, который при иных условиях мог бы стоить 12 млрд долларов.

Глава исследований Ближнего Востока и Северной Африки в Horizon Engage Майкл Найтс отметил, что ливанская «Хезболла» и йеменские хуситы испытывают финансовые проблемы, однако продолжают получать от Ирана выплаты и поддержку топливом. Старшая научная сотрудница Center for International Policy Негар Мортазави считает, что экономическое давление ограничивает военные ресурсы Ирана, но само по себе не означает изменения стратегических расчётов КСИР или капитуляции Тегерана.

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