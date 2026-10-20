伊朗当局否认美国关于伊斯兰革命卫队（IRGC）无法向其军人支付薪酬、以及与德黑兰有关联的地区组织正面临财政困难的说法。伊朗方面还否认该国无力支持其在该地区的盟友，半岛电视台报道。

美军司令部的声明

美国中央司令部司令布拉德·库珀上将上周表示，军事打击和对伊朗南部港口的海上封锁已给该国造成重大损失。据他称，美国阻止了价值至少250亿美元的伊朗石油出口，并协助冻结了约3.5亿美元的加密资产。

库珀还声称，某些与伊朗有关联的武装组织据称延迟向战斗人员付款，以便将资金转给伊斯兰革命卫队；他断言，该部队也没有向自己的军人支付薪酬。美方将这些说法视为其针对伊朗行动的结果。

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经济状况及对盟友的支持

伊朗中央银行行长阿卜杜勒纳赛尔·赫马提表示，尽管面临压力，该国经济仍展现出韧性，关于其崩溃的说法是一种幻想。与此同时，世界银行预测，伊朗经济将在2026—2027财政年度萎缩7.7%。

总统马苏德·佩泽希齐扬周日承认，军事袭击和海上封锁给该国造成了重大问题。他表示，政府依靠国内能力，而对消费的管理使其得以放弃进口汽油，否则这可能需要花费120亿美元。

Horizon Engage中东和北非研究负责人迈克尔·奈茨指出，黎巴嫩真主党和也门胡塞武装存在财政问题，但仍持续从伊朗获得款项和燃料支持。国际政策中心高级研究员内加尔·莫尔塔扎维认为，经济压力限制了伊朗的军事资源，但这本身并不意味着伊斯兰革命卫队的战略考量发生改变，或德黑兰将会投降。

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