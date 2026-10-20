Władze Iranu odrzuciły twierdzenia USA, że Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (KSRI) nie może wypłacać wynagrodzeń swoim wojskowym, a regionalne ugrupowania powiązane z Teheranem borykają się z trudnościami finansowymi. Strona irańska zaprzeczyła również, że kraj nie jest w stanie wspierać swoich sojuszników w regionie, informuje Al Jazeera.

Oświadczenia amerykańskiego dowództwa

Dowódca Centralnego Dowództwa USA, admirał Brad Cooper, oświadczył w ubiegłym tygodniu, że ataki wojskowe i morska blokada południowych portów Iranu zadały krajowi znaczne straty. Według niego USA zapobiegły eksportowi irańskiej ropy o wartości co najmniej 25 mld dolarów oraz pomogły zamrozić około 350 mln dolarów w aktywach kryptowalutowych.

Cooper twierdził również, że niektóre powiązane z Iranem ugrupowania zbrojne rzekomo opóźniają wypłaty dla bojowników, aby przekierować środki do KSRI, który, jak utrzymywał, również nie płaci własnym wojskowym. Strona amerykańska przedstawia te twierdzenia jako rezultat swojej kampanii przeciwko Iranowi.

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Stan gospodarki i wsparcie dla sojuszników

Szef Banku Centralnego Iranu Abdolnaser Hemmati oświadczył, że gospodarka kraju mimo presji wykazuje odporność, a twierdzenia o jej upadku są iluzją. Jednocześnie Bank Światowy prognozuje spadek irańskiej gospodarki o 7,7% w roku finansowym 2026–2027.

Prezydent Masud Pezeszkian przyznał w niedzielę, że ataki wojskowe i morska blokada stworzyły dla kraju istotne problemy. Oświadczył, że rząd opiera się na krajowych możliwościach, a zarządzanie konsumpcją pozwoliło zrezygnować z importu benzyny, który w innych warunkach mógłby kosztować 12 mld dolarów.

Michael Knights, szef badań nad Bliskim Wschodem i Afryką Północną w Horizon Engage, zauważył, że libański Hezbollah i jemeńscy Huti mają problemy finansowe, jednak nadal otrzymują od Iranu płatności i wsparcie w paliwie. Negar Mortazavi, starsza badaczka w Center for International Policy, uważa, że presja gospodarcza ogranicza zasoby wojskowe Iranu, lecz sama w sobie nie oznacza zmiany strategicznych kalkulacji KSRI ani kapitulacji Teheranu.

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