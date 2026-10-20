Видео: королева Летиция обратилась к молодежи по случаю 40-летия FAD Youth

Королева Испании Летиция записала видеообращение по случаю 40-летия молодежного движения FAD Youth, почетной президентом которого она является. Монархиня подчеркнула опасность употребления наркотиков и психоактивных веществ, а также обратила внимание на проблемы гендерного насилия, кибербуллинга и цифровых зависимостей.

Летиция унаследовала должность почетной президентши организации от королевы Софии. Она поддерживает деятельность движения с 2015 года и участвует в его работе, направленной на защиту молодежи и популяризацию здорового образа жизни.

Видеообращение монархини начинается с четкого послания о необходимости отказа от наркотиков и веществ, которые могут негативно влиять на мозг, социальные связи, семейные отношения и будущее человека.

«Нет наркотикам, нет употреблению веществ, которые влияют на наш мозг, наши социальные отношения, нашу семью, наше будущее», — заявила Летиция.

Помимо проблемы употребления психоактивных веществ, королева обратила внимание на другие вызовы, с которыми сталкивается современная молодежь.

«Нет домогательствам, гендерному насилию, кибернасилию и цифровым зависимостям. Да заботе о психическом здоровье», — подчеркнула монархиня.

Как сообщает издание Vanitatis, в видео также были использованы рекламные ролики, созданные для телевидения на протяжении всей истории FAD Youth. С помощью таких кампаний организация стремилась повысить осведомленность молодежи о вредных последствиях и опасности употребления наркотиков.

Профилактика зависимостей и забота о психическом здоровье остаются одними из важных направлений общественной деятельности Летиции.

Во второй части видеообращения королева рассказала о деятельности организации. Фоном для её слов послужило изображение известной компьютерной игры «Тетрис».

«FAD Youth уже 40 лет вовлекает людей в жизнь общества, делая это напрямую и открыто, иногда с использованием агрессивных посланий. Информация, диалог и образование — основные инструменты для принятия ответственных решений, для понимания того, что профилактика — ключ к жизни», — пояснила Летиция.

Монархиня также подчеркнула, что важно осознавать, сколько времени и возможностей люди теряют из-за злоупотребления психоактивными веществами. Отдельно она отметила необходимость создавать безопасную среду для молодых людей, в которой важную роль играют родители.

«Осознание того, сколько времени и возможностей теряется из-за злоупотребления психоактивными веществами и насколько важно создавать и обеспечивать безопасную среду для молодежи, среду, в которой родители играют важную роль. Спасибо FAD Youth за эти 40 лет. Всем, кто бескорыстно сотрудничал во всех их кампаниях на протяжении всего этого времени. И поздравляю вас с работой по построению здорового общества во всех смыслах. Достижение этой цели — ответственность каждого», — сказала королева.

В своём обращении Летиция подчеркнула, что построение здорового общества требует совместных усилий, а информирование, образование, диалог и профилактика должны помогать молодёжи принимать ответственные решения.

Об этом пишет vanitatis.

Ранее королева Испании Летиция посетила военный парад в Мадриде, посвященный Национальному дню страны. Для мероприятия она выбрала светло-розовое платье, которое уже надевала ранее. На фоне гостей, которые в основном появились в тёмно-синих, красных и зелёных нарядах, образ королевы выделялся нежными оттенками.

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