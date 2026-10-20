视频：莱蒂西亚王后在FAD Youth成立40周年之际向青年发表讲话

西班牙王后莱蒂齐亚为FAD Youth青年运动成立40周年录制了一段视频致辞，她目前担任该组织的荣誉主席。 女王强调了吸食毒品和精神活性物质的危害，并特别关注了性别暴力、网络欺凌和数字成瘾等问题。

莱蒂齐亚从索菲亚王后手中接过了该组织名誉主席的职位。自2015年以来，她一直支持该运动的活动，并积极参与其旨在保护青年和倡导健康生活方式的工作。

王后的视频致辞开篇便明确传达了一个信息：必须远离毒品及可能对大脑、社交关系、家庭关系以及个人未来产生负面影响的物质。

“拒绝毒品，拒绝使用那些影响我们大脑、社会关系、家庭以及未来的物质，”莱蒂西亚表示。

除了精神活性物质滥用问题外，女王还提到了当代青年面临的其他挑战。

“反对性骚扰、性别暴力、网络暴力和数字成瘾。支持心理健康关怀，”这位君主强调道。

据《Vanitatis》报道，视频中还使用了FAD Youth成立以来为电视制作的宣传片。该组织通过此类宣传活动，致力于提高年轻人对吸毒危害及危险性的认识。

预防成瘾和关注心理健康，始终是莱蒂西亚社会活动的重要方向之一。

在视频致辞的第二部分，女王介绍了该组织的活动。她讲话的背景是著名电脑游戏《俄罗斯方块》的画面。

“FAD Youth 40年来一直致力于引导人们参与社会生活，其方式直截了当且公开透明，有时甚至会采用强有力的信息传达。 信息、对话和教育是做出负责任决策的主要工具，也是理解‘预防是生命之钥’的关键，”莱蒂西亚解释道。

这位王妃还强调，必须意识到人们因滥用精神活性物质而浪费了多少时间和机会。她特别强调了为年轻人营造安全环境的必要性，而父母在其中发挥着重要作用。

“要意识到，因滥用精神活性物质而浪费了多少时间和机会，以及为年轻人营造并保障安全环境是多么重要——在这个环境中，父母发挥着重要作用。感谢FAD Youth过去40年的付出。 感谢所有在这段时间里无私参与他们各项活动的人。我祝贺你们在各方面为建设一个健康的社会所做的工作。实现这一目标是每个人的责任，”女王说道。

莱蒂西亚在致辞中强调，建设一个健康的社会需要共同努力，而宣传、教育、对话和预防应有助于年轻人做出负责任的决定。

vanitatis对此进行了报道。

此前，西班牙王后莱蒂齐亚出席了在马德里举行的、为庆祝国家国庆日而举办的阅兵式。她为此次活动选择了一件浅粉色连衣裙，这件裙子她此前曾穿过。 在宾客们大多身着深蓝色、红色和绿色服装的背景下，王后的装扮以其柔和的色调显得格外醒目。

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